Nagy változások jönnek a mentőszolgálatnál, megszólalt az új főigazgató

A mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás megváltoztatását és attitűdváltást szeretne minél hamarabb elérni a szervezetnél az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hétfőn kinevezett főigazgatója.

Constantinovits Miklós csütörtök reggel a Kossuth rádiónak telefonon adott interjújában elmondta, reményei szerint egy év múlva a lakosság strukturáltabb, jobban működő mentőszolgálatot, vidámabb, nem kiégett mentősöket lát majd. Kitért arra, hogy

lesznek vezetőváltások, „a következő 100 napban biztosan sor fog kerülni rá”.

Arról is beszélt, hogy a mentőautó-beszerzésekkel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Irodánál van folyamatban nyomozás. Ha lesznek eredmények, nyilvánosságra hozzák – fűzte hozzá.

Constantinovits Miklós a 15 percen belüli kiérkezési időről szólva elmondta: a legkritikusabb betegek esetében még ennél is gyorsabban szeretnének kiérkezni. A többi esetnél az úgynevezett 90. percentilis időt nézik, vagyis azt, hogy az esetek 90 százalékánál sikerüljön tartani ezt az időt. Ez egy szélsőséges statisztikai érték, amivel nagyon magasra tették maguknak a lécet – húzta alá. A főigazgató kiemelte,

a háziorvosokkal közösen működtetett ügyeleti rendszerrel kapcsolatban egységes koncepcióra van szükség; eddig kevés volt a párbeszéd a témáról, amin már az elmúlt három hónapban változtattak.

Elmondta, hogy az OMSZ egyedi egészségügyi intézmény, 16 ezer munkavállalójával az egyik legnagyobb szervezet. Mivel régóta „begyökerezett hagyományok”, struktúrák jellemzik, a leghatékonyabban úgy lehet megváltoztatni, ha belülről ismerik a működését. Mint mondta, ő az elmúlt 15 évben minden lépcsőfokot megjárt, a „bajtársi közösség” minden oldalát ismeri, ami előnyt jelent.

Constantinovits Miklós június óta a mentőszolgálat megbízott főigazgatójaként dolgozott; hétfőn nyílt pályázaton, kilenc jelentkező közül, írásbeli és szóbeli feladatok elvégzése után választották ki. (Két pályázat formai hiányosságok miatt nem volt értékelhető, egy jelentkező pedig visszavonta a pályázatát.) Oxyológus és sürgősségi szakorvos, 15 éve dolgozik az OMSZ-nál. Öt évre nyerte el megbízatását, amely további öt évvel meghosszabbítható.