Lapinformáció: nyomoz a letelepedési kötvények ügyében a rendőrség

Nyomoz a letelepedési kötvények ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Transparency International (TI) feljelentése alapján – írta az MTI a 444.hu alapján csütörtökön este.

A korrupcióellenes civilszervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést július végén. A Legfőbb Ügyészségről először a Központi Nyomozó Főügyészségre, majd a BRFK-ra került a feljelentés, ahol előbb feljelentéskiegészítést, majd nyomozást rendeltek el – írta a hírportál.

Az ügyben a TI egyszer már tett feljelentést 2018-ban, ám azt a Központi Nyomozó Főügyészség akkor elutasította.

A letelepedési kötvényprogramot Rogán Antal (Fidesz) kezdeményezte 2012 őszén, a parlament gazdasági bizottságának vezetőjeként. Javaslata alapján 250, illetve 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok.

A program lebonyolítását jellemzően ismeretlen hátterű offshore-cégekre bízták, amelyek a TI számításai szerint akkori árfolyamon 60 milliárd forint közpénzből származó nyereséget könyvelhettek el,

miközben „az állam a teljes futamidőt nézve bukott az ügyleten” – írta a 444.hu.

A programban résztvevő nyolc közvetítő cég az Országgyűlés gazdasági bizottságától kapott engedélyt.

A program 2017-es megszüntetéséig 6621 darab letelepedési kötvényt adtak el a közvetítő cégek. Családtagokkal együtt 19 ezer 855 külföldi állampolgár kapott magyar letelepedési engedélyt.

Az állampapírba csak öt évre kellett befektetniük, utána a pénz nagy részét visszakapták. Ugyanakkor az Állami Adósságkezelő Központ pár éve azzal érvelt, 2013–2017 között több mint 9,6 millió eurót (közel 3 milliárd forintot) takarított meg az állam azzal, hogy a Prémium Euró Magyar Állampapír helyett Letelepedési Magyar Államkötvényt bocsátott ki – írta a 444.hu.