ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.59
usd:
315.85
bux:
154173.4
2026. szeptember 18. péntek Diána
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Thomas Jackson/Getty Images

Lapinformáció: nyomoz a letelepedési kötvények ügyében a rendőrség

Infostart / MTI

A korrupcióellenes civilszervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést július végén.

Nyomoz a letelepedési kötvények ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Transparency International (TI) feljelentése alapján – írta az MTI a 444.hu alapján csütörtökön este.

A korrupcióellenes civilszervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést július végén. A Legfőbb Ügyészségről először a Központi Nyomozó Főügyészségre, majd a BRFK-ra került a feljelentés, ahol előbb feljelentéskiegészítést, majd nyomozást rendeltek el – írta a hírportál.

Az ügyben a TI egyszer már tett feljelentést 2018-ban, ám azt a Központi Nyomozó Főügyészség akkor elutasította.

A letelepedési kötvényprogramot Rogán Antal (Fidesz) kezdeményezte 2012 őszén, a parlament gazdasági bizottságának vezetőjeként. Javaslata alapján 250, illetve 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez Európai Unión kívüli állampolgárok.

A program lebonyolítását jellemzően ismeretlen hátterű offshore-cégekre bízták, amelyek a TI számításai szerint akkori árfolyamon 60 milliárd forint közpénzből származó nyereséget könyvelhettek el,

miközben „az állam a teljes futamidőt nézve bukott az ügyleten” – írta a 444.hu.

A programban résztvevő nyolc közvetítő cég az Országgyűlés gazdasági bizottságától kapott engedélyt.

A program 2017-es megszüntetéséig 6621 darab letelepedési kötvényt adtak el a közvetítő cégek. Családtagokkal együtt 19 ezer 855 külföldi állampolgár kapott magyar letelepedési engedélyt.

Az állampapírba csak öt évre kellett befektetniük, utána a pénz nagy részét visszakapták. Ugyanakkor az Állami Adósságkezelő Központ pár éve azzal érvelt, 2013–2017 között több mint 9,6 millió eurót (közel 3 milliárd forintot) takarított meg az állam azzal, hogy a Prémium Euró Magyar Állampapír helyett Letelepedési Magyar Államkötvényt bocsátott ki – írta a 444.hu.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Lapinformáció: nyomoz a letelepedési kötvények ügyében a rendőrség

rendőrség

nyomozás

brfk

letelepedési kötvény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.18. péntek, 18:00
Kiss Norbert
hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, Formula-1-es szakkommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ketyeg az óra a magyar cégeknek: több ezer milliárd forint sorsa a tét az áfabevallások változása miatt

Ketyeg az óra a magyar cégeknek: több ezer milliárd forint sorsa a tét az áfabevallások változása miatt

Az idei év végén végleg megszűnik az ÁNYK-rendszer, amelyen keresztül a hazai cégek jelenleg az áfabevallásaik csaknem 99 százalékát nyújtják be. Bár az új eÁFA-megoldások már több mint két éve elérhetők, a vállalatok alig élnek velük - ez derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adataiból, amelyekhez közérdekű adatigénylés keretében jutott hozzá a BDO. Az átállás tétje nem kicsi: a magyar költségvetés több ezer milliárd forintja van emiatt a figyelem középpontjában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szedd magad alma 2026 ősz: felejtsd el a méregdrága boltit, most csapj le az akciókra + megyei lista

Szedd magad alma 2026 ősz: felejtsd el a méregdrága boltit, most csapj le az akciókra + megyei lista

Aki télire szeretne betárazni, most ősszel még olcsóbban juthat friss almához: mutatjuk is, 2026-ban hol mindenhol lehet Szedd magad akcióban almát szedni.

BBC
Business Sport Travel Science
UN experts say grounds to believe US committed war crimes in Iran strikes

UN experts say grounds to believe US committed war crimes in Iran strikes

The US has not acknowledged carrying out February's deadly strikes on a primary school in Minab and a sports complex in Lamerd.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 18. 06:00
Kovács Levente: az AI a versenyképességért legyen, ne az analfabetizmusért!
2026. szeptember 18. 05:36
Tisza-válság: mérleg a borús napok után
×
×