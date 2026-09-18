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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszter beszédet mond a 24. Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat országos megnyitó sajtótájékoztatóján az Iparmûvészeti Múzeumban 2026. június 20-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Bognár Péter nyerte el az idei Esterházy Irodalmi Díjat.

Infostart / MTI

Napjainkban, amikor a digitális tartalmak kiszorítják az írott szöveget, fontos kimondani: az irodalom érték, amely a múltban gyökerezik, párbeszédben áll a jelennel, és képes arra, hogy a jövőről is gondolkodjunk általa – mondta Tarr Zoltán miniszter csütörtök este az Örkény Színházban az Esterházy Irodalmi Díj ünnepélyes átadóján. Az elismerést Bognár Péter vehette át.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az eseményen kiemelte: az elismerés arra vállalkozik, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra az alkotókra, akik gazdagítják a magyar irodalom palettáját.

„Az Esterházy Irodalmi Díj az irodalmi minőség mellett a humanista világlátást, a szabadságszeretetet, a felelő szemléletet, és a nyelvi igényességet is értéknek tekinti. Ezek teszik ma is elevenné Esterházy Péter örökségét. Az olvasás közös kulturális ügyünk, nemcsak az íróké, kiadóké, könyvtárosoké és a kulturális intézményeké, hanem mindannyiunké, olvasóké, akik többek leszünk az olvasás által” –- fejtette ki Tarr Zoltán.

Az immár második alkalommal odaítélt elismerést az Esterházy Magyarország Alapítvány hozta létre, és az az író vagy költő nyerheti el, aki az előző naptári évben a zsűri szerint a legkiemelkedőbb művet jelentette meg.

Bognár Péter Elmész, visszajössz, sose halsz meg című művével nyerte el az idei Esterházy Irodalmi Díjat.

A szakmai zsűri a hét döntőbe jutott alkotás közül találta a legjobbnak Bognár Péter regényét, a díj tízezer euróval és Kelemen Zénó szobrászművész kisplasztikájával jár együtt.

Az Esterházy Irodalmi Díj idei zsűrijében

  • Margócsy István mellett
  • Terézia Mora magyar származású német író és műfordító, Esterházy Péter, Tompa Andrea és Danyi Zoltán fordítója;
  • Mácsai Pál színművész, rendező, az Örkény Színház alapító igazgatója;
  • D. Tóth Krisztina író, újságíró, a WMN online magazin alapító-főszerkesztője; valamint
  • Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanára

vett részt.

Az Elmész, visszajössz, sose halsz meg című regényt Margócsy István méltatta. Mint fogalmazott, ez a könyv egyszerre játszik el a detektívregény hagyományával, és az írói önelemzés vallomásos műfajának újrahasznosításával.

„Miközben kalandregényt mozgósít, az írói problémák folyamatos újrafelelevenítését prezentálja, egyszerre mutatja be a ma divatba jött autofikciós regényírás magasiskoláját, és egyszerre parodizálja is azt” – tette hozzá Margócsy István.

Bognár Péter a díj átvétele után arról beszélt, minden olvasó megszólalása olyan, hogy értően kifejti, amit gondol egy műről.

„Természetesen a profi olvasó gazdagabban, árnyaltabban, közelebbről tud megnézni egy szöveget, de az átlagos olvasó olvasata is pontosan ilyen, abban is benne van, hogy igazából többet tud a műről, mint a szerző, szerintem” –- mondta Bognár Péter.

A díjat Ottrubay István, az Esterházy Magánalapítvány elnöke; Czigány Balázs, az Esterházy Magyarország Alapítvány kulturális igazgatója, az Esterházy Irodalmi Díj alapítója és vezetője; illetve Béres István, az Esterházy Magyarország Alapítvány kuratóriumi tagja, az Esterházy Irodalmi Díj alapítója nyújtotta át Bognár Péternek.

A zsűri tavasszal a több mint harminc szerkesztőség, irodalmi műhely és egyetemi intézet által jelölt összesen 61 mű közül választotta ki azt a hét alkotást, amely felkerült az idei shortlistre. A szűkített listára Bognár Péter alkotása mellett Barnás Ferenc Most és halála óráján, Fancsali Kinga Nem a haláltól, Kollár Árpád Nád, Szálinger Balázs Mintha repülnék, Takács Zsuzsa A maradás szégyene és Tóth Krisztina Szeleknek fordít című műve került be. A zsűri tagjai konszenzussal választották ki a győztest.

A 44 éves Bognár Péter 2003 óta publikál verseket, első kötete 2005-ben jelent meg Sajna-sebaj címmel. A tavaly a Magvető kiadásában megjelent díjazott regény főszereplője egy író, aki azzal szembesül, hogy bűnügyei talán maguk is bűnügyeket okoznak.

A díjátadóhoz kapcsolódó Út és utazás című csütörtöki irodalmi-zenei est az Örkény Színházban az idei shortlist hét alkotását közös színpadi térbe helyezte. A teátrum művészei a jelölt művekből olvastak fel, az amerikai Poiesis Quartet zenészei pedig kortárs zenei művekkel kapcsolódtak a szövegekhez.

Gáspár Máté, az Örkény Színház igazgatója a rendezvényen mondott köszöntőjében kiemelte: a díj a legmegfelelőbb gesztus minden elbizonytalanodásunkra, és kifejezi a szellemi társadalmunk megbecsülését.

Az Esterházy Irodalmi Díj konzorciális partnere a Líra Könyv Zrt. és az Örkény Színház.

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Kezdőlap    Belföld    Bognár Péter nyerte el az idei Esterházy Irodalmi Díjat.

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