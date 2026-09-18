Bognár Péter nyerte el az idei Esterházy Irodalmi Díjat.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az eseményen kiemelte: az elismerés arra vállalkozik, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra az alkotókra, akik gazdagítják a magyar irodalom palettáját.
„Az Esterházy Irodalmi Díj az irodalmi minőség mellett a humanista világlátást, a szabadságszeretetet, a felelő szemléletet, és a nyelvi igényességet is értéknek tekinti. Ezek teszik ma is elevenné Esterházy Péter örökségét. Az olvasás közös kulturális ügyünk, nemcsak az íróké, kiadóké, könyvtárosoké és a kulturális intézményeké, hanem mindannyiunké, olvasóké, akik többek leszünk az olvasás által” –- fejtette ki Tarr Zoltán.
Az immár második alkalommal odaítélt elismerést az Esterházy Magyarország Alapítvány hozta létre, és az az író vagy költő nyerheti el, aki az előző naptári évben a zsűri szerint a legkiemelkedőbb művet jelentette meg.
Bognár Péter Elmész, visszajössz, sose halsz meg című művével nyerte el az idei Esterházy Irodalmi Díjat.
A szakmai zsűri a hét döntőbe jutott alkotás közül találta a legjobbnak Bognár Péter regényét, a díj tízezer euróval és Kelemen Zénó szobrászművész kisplasztikájával jár együtt.
Az Esterházy Irodalmi Díj idei zsűrijében
- Margócsy István mellett
- Terézia Mora magyar származású német író és műfordító, Esterházy Péter, Tompa Andrea és Danyi Zoltán fordítója;
- Mácsai Pál színművész, rendező, az Örkény Színház alapító igazgatója;
- D. Tóth Krisztina író, újságíró, a WMN online magazin alapító-főszerkesztője; valamint
- Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanára
vett részt.
Az Elmész, visszajössz, sose halsz meg című regényt Margócsy István méltatta. Mint fogalmazott, ez a könyv egyszerre játszik el a detektívregény hagyományával, és az írói önelemzés vallomásos műfajának újrahasznosításával.
„Miközben kalandregényt mozgósít, az írói problémák folyamatos újrafelelevenítését prezentálja, egyszerre mutatja be a ma divatba jött autofikciós regényírás magasiskoláját, és egyszerre parodizálja is azt” – tette hozzá Margócsy István.
Bognár Péter a díj átvétele után arról beszélt, minden olvasó megszólalása olyan, hogy értően kifejti, amit gondol egy műről.
„Természetesen a profi olvasó gazdagabban, árnyaltabban, közelebbről tud megnézni egy szöveget, de az átlagos olvasó olvasata is pontosan ilyen, abban is benne van, hogy igazából többet tud a műről, mint a szerző, szerintem” –- mondta Bognár Péter.
A díjat Ottrubay István, az Esterházy Magánalapítvány elnöke; Czigány Balázs, az Esterházy Magyarország Alapítvány kulturális igazgatója, az Esterházy Irodalmi Díj alapítója és vezetője; illetve Béres István, az Esterházy Magyarország Alapítvány kuratóriumi tagja, az Esterházy Irodalmi Díj alapítója nyújtotta át Bognár Péternek.
A zsűri tavasszal a több mint harminc szerkesztőség, irodalmi műhely és egyetemi intézet által jelölt összesen 61 mű közül választotta ki azt a hét alkotást, amely felkerült az idei shortlistre. A szűkített listára Bognár Péter alkotása mellett Barnás Ferenc Most és halála óráján, Fancsali Kinga Nem a haláltól, Kollár Árpád Nád, Szálinger Balázs Mintha repülnék, Takács Zsuzsa A maradás szégyene és Tóth Krisztina Szeleknek fordít című műve került be. A zsűri tagjai konszenzussal választották ki a győztest.
A 44 éves Bognár Péter 2003 óta publikál verseket, első kötete 2005-ben jelent meg Sajna-sebaj címmel. A tavaly a Magvető kiadásában megjelent díjazott regény főszereplője egy író, aki azzal szembesül, hogy bűnügyei talán maguk is bűnügyeket okoznak.
A díjátadóhoz kapcsolódó Út és utazás című csütörtöki irodalmi-zenei est az Örkény Színházban az idei shortlist hét alkotását közös színpadi térbe helyezte. A teátrum művészei a jelölt művekből olvastak fel, az amerikai Poiesis Quartet zenészei pedig kortárs zenei művekkel kapcsolódtak a szövegekhez.
Gáspár Máté, az Örkény Színház igazgatója a rendezvényen mondott köszöntőjében kiemelte: a díj a legmegfelelőbb gesztus minden elbizonytalanodásunkra, és kifejezi a szellemi társadalmunk megbecsülését.
Az Esterházy Irodalmi Díj konzorciális partnere a Líra Könyv Zrt. és az Örkény Színház.