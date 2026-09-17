A felmérés szerint Európában az autóipari vállalatok 35 százaléka fontolgatja, hogy szakértelmét és termelési kapacitásait más ágazatokban is hasznosítsa. A diverzifikációra Szlovákia mellett Törökországban és Csehországban is az európai átlagnál nagyobb a hajlandóság. Németországban a cégek 18, Franciaországban pedig 19 százaléka gondolkodik hasonló lépésen.

A háttérben elsősorban az autóipar nehéz helyzete áll. Lengyelországban például a vállalatok 28 százaléka számít arra, hogy a következő egy évben visszaesik a termelése. Az európai átlag 20 százalék. A lengyel autógyártás visszaesését jól jelzi, hogy a statisztikai hivatal adatai szerint 2025-ben 52,6 százalékkal kevesebb belső égésű motorral szerelt személygépkocsit gyártottak, mint egy évvel korábban.

A vállalatok számára az egyik legkézenfekvőbb új irány a védelmi ipar. Az EuroMotoBarometer szerint azoknak az európai cégeknek, amelyek már fontolgatják a diverzifikációt, 39 százaléka a hadiiparban keresne új lehetőségeket. A háztartási gépipart 22, a repülőgépipart 21, a mezőgazdaságot pedig 13 százalékuk jelölte meg.

Lengyelországban még erősebb ez a tendencia: a diverzifikációt fontolgató vállalatok 51 százaléka a védelmi ipart tekinti lehetséges új piacnak. A cégek a meglévő gépparkot, szakértelmet és munkaerőt részben új megrendelések teljesítésére is felhasználnák. Erre már konkrét lengyel példák is vannak. A varsói Wuzetem precíziós mechanikai alkatrészeket gyárt az autóipar számára, ugyanakkor védelmi célú komponenseket, drónokhoz használható elemeket és megfigyelőrendszerekhez kapcsolódó alkatrészeket is előállít.

A Boryszew csoport szintén autóipari beszállító, miközben dróngyártási és lőszeripari projekteket fejleszt.

A diverzifikáció mögött az áll, hogy az autóiparban megszerzett tudás több más ágazatban is hasznosítható. A korszerű autóipari gyártás fejlett fémmegmunkálást, precíziós technológiákat, szigorú minőség-ellenőrzést és komoly mérnöki hátteret igényel. Ezekre a képességekre a védelmi iparban is szükség van.

Sok gyártó számára ezért a kétirányú modell lehet a megoldás, amelyben a meglévő üzemek és a géppark egy része több ágazat ügyfeleit szolgálja ki, biztonsági hálót nyújtva az egyes megrendelőktől való egyoldalú függőséggel szemben. Nem feltétlenül akarják elhagyni az autóipart, inkább ugyanazokat az üzemeket, gépeket és szakembereket többféle megrendelés kiszolgálására használnák.