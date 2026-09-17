A Balatonról üzent Forsthoffer Ágnes – fotók

„Térségünkben, a Balaton körül civilek ezrei küzdenek évek óta a partok, a zöldterületek és a tó megóvásáért. Ez a küzdelem jól mutatja, hogy a szakembereknek a jogszerűség mellett minden esetben vizsgálni kellett volna azt is, hogy egy-egy beruházás mit ad vagy mit vesz el az ott élőktől, a tájtól, és milyen hatása lehet 5-10-20 vagy 30 év múlva” – írta Forsthoffer Ágnes a konferenciáról a Facebook-oldalán. Hangsúlyozta: ki kell emelni az önkormányzatok felelősségét és lehetőségeit is a helyi építési szabályok alakításában. Hozzátette:

Amiben biztosan változásra van szükség, az a közérdeket nem szolgáló beruházások kormányzati kiemelését célzó gyakorlat megszüntetése.

Mint írja, nem hagyható figyelmen kívül a helyi közösségek, a tervtanács és a főépítészek megalapozott véleménye egyetlen esetben sem.

„Végre bízhatunk abban, hogy az építésügy szabályai egy-egy egyéni érdek helyett elsősorban a közösség érdekeit szolgálják majd” – tette hozzá.