Bendarzsevszkij Anton az Arénában az orosz választás előtt: a kormánypárt nem megverhető, egy békepárti formációt le is szedtek

A héten parlamenti választás lesz Oroszországban. Mint Bendarzsevszkij Anton posztszovjet térségi szakértő, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány az InfoRádió Aréna című műsorában tisztázta: a kormánypárt nem megverhető ezen a választáson.

Mint kifejtette, Oroszországban kevert rendszerű választás van, a parlamenti helyek felét pártlistán, felét egyéni mandátumokból rakják össze.

„Mindenképpen érdemes a pártlistára figyelni. Nagyon jó indikátor lesz, hogy az Egységes Oroszország mint kormánypárt mennyi mandátumot szerez, mert ha összeszámoljuk majd a mandátumok számát, akkor valószínűleg meglesz a kétharmada, sőt több mint 70 százaléka a kormánypártnak, de a pártlistás eredmény az, ami indikatív lehet arra nézve, hogy az emberek mennyire elégedettek az ország ügyeivel és a pártpolitikával” – világított rá.

Rögzítette azt is, hogy jelenleg nincs Oroszországban olyan párt, amely jelentősen eltérő politikai programot mondana, mint az Egységes Oroszország, hiába is

indul tíz politikai párt indult a választáson, illetve eredetileg tizenegy indult, de egyet „leszedtek” menet közben, mert a béke és a háború lezárása mellett kampányolt, ők így a kizárás sorsára jutottak.

A tíz párt üzenete tehát ugyanaz, mint a kormánypártnak, Bendarzsevszkij Anton szerint annyi eltérés van, hogy a társadalom különböző rétegeihez szólnak, és ezeket az üzeneteket próbálják finomhangolni a társadalom különböző rétegeire.

„Tehát mondhatjuk azt, hogy az Egységes Oroszország, a kormánypárt egy nagy központi párt, amely most azzal kampányol, hogy be kell állni Vlagyimir Putyin mögé, meg kell védeni Oroszországot, mert különben jön a Nyugat, amely Oroszország szétdarabolására tör. Most konkrétan amellett kampányolnak, hogy a háborúban résztvevők, veteránok kiemelt pozíciót kapnak majd, ők a társadalom legtiszteletteljesebb tagjai. Van még kommunista párt, liberális demokrata párt is, így fedik le az orosz politikai palettát, de egyetlen párt sincs, amelyik a háború ellen vagy a béke mellett kampányolna, hiába is foglalkoztatja ez leginkább az orosz társadalmat” – részletezte Bendarzsevszkij Anton.

Az orosz lakosságot az általa ismert felmérések szerint leginkább

az üzemanyaghiány,

az ukrán drónok berepülése miatti veszély és

a különleges katonai művelet,

de egy olyan párt sincs, amely ezeket a kérdéseket zászlajára tűzné.

Felidézte: az előző választásokon, 2021-ben az egységes Oroszországnak 49 százaléka volt – csökkenő trendben –, előtte 2016-ban 54 százalékot kapott még Vlagyimir Putyin pártja.

A szakértő most 45-46 százalékot jövendöl, ami tehát most is bőven elég lesz, az egyéni mandátumokkal meglesz a kétharmad is; de a listás százalék társadalmi elégedettségi indikátor.

Herczeg Zsolt teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.