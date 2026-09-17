ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.71
usd:
315.64
bux:
154616.69
2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Drónnal készített, több fotóból, számítógépes programmal összeállított panorámaképen a balatonfüredi vitorláskikötő 2022. július 29-én.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Lakóparkvárossá válik Balatonfüred? Most elégelték meg a lakosok, megszólalt a polgármester

Infostart / InfoRádió

Tiltakozó akció a legendás balatoni városban a beépítések ellen, a polgármester szerint nincs folyamatban lévő ilyen beruházás, zöld területet nem vesznek el, a hálózat pedig bírni fogja.

A balatonfüredi nagyberuházások ügye az elmúlt hónapokban egyre nagyobb vitát váltott ki. A demonstráció meghirdetői többek között

  • a további beépítések visszafogását,
  • közműfejlesztéseket,
  • több szabad partszakaszt és
  • a zöldfelületek megőrzését

követelik.

„Balatonfüred a lakóparkok városává, élhetetlenné vált, ami miatt az itt lakók végképp elvesztették a türelmüket. Nem szeretnénk azt, hogy ez a város fokozatosan egy kizárólag befektetési célú lakóvárossá váljon” – mondta az InfoRádióban Beraczkai Antal, a demonstráció főszervezője.

A folyamatban lévő lakópark fejlesztések összességében mintegy félezer új lakást jelenthetnek.

Miközben sorra nőnek ki a földből az épületek, újra és újra ugyanaz a kérdés kerül elő: mennyit bír még el Balatonfüred ivóvíz-, csatorna- és közlekedési hálózata.

„Nem lehet úgy gondolkodni, hogy előbb felépítünk több száz vagy akár ezer lakást, majd utólag megpróbáljuk hozzáigazítani a várost. Mi nem szeretnénk azt, ha a város elveszítenéi azt, amiért emberek szeretnek itt élni. A fejlődés önmagában nem probléma. A probléma a kontroll nélküli beépítés.”

Bóka István, Balatonfüred polgármestere lakossági fórumot is szervezett a témában, ahol meghallgatta a város polgárait.

„Nincs kontroll nélküli beépítés, elmondtam. Gyakorlatilag a szabályozási terv módosítása tekintetében folyamatosan arra törekedtünk, hogy minél több zöldfelületet és minél kevesebb rendelkezési egységszámot biztosítsunk a fejlesztőknek és a befektetőknek. Azt is elmondtam már, hogy zöld területet, közparkot nem áldoztunk be. Minden egyes fejlesztésnél vizsgálni kell, hogy az ivóvízhálózat vagy az elektromos energiahálózat elbírja-e, és nyilván nem fog használati engedélyt kapni az a beruházás, ami nem rendelkezik megfelelő energiával, ivóvízellátással” – húzta alá.

A polgármester korábban maga is úgy fogalmazott, hogy személy szerint nem örül a lakóparkfejlesztéseknek, és tudomása szerint jelenleg nincs újabb, nagyobb lakópark tervezése folyamatban Balatonfüreden.

A cikk Pintér Dániel összeállítása alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Lakóparkvárossá válik Balatonfüred? Most elégelték meg a lakosok, megszólalt a polgármester

demonstráció

balatonfüred

civil

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: indulnak a politikusi vagyonvizsgálatok

Magyar Péter: indulnak a politikusi vagyonvizsgálatok

Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok, húsz évre visszamenőleg; „vége a következmények nélküli, pofátlan gazdagodások korának” – közölte Magyar Péter. A NAV megvizsgálja a kastélyokat, az egyéb ingatlanokat, a cégbirodalmakat, a milliárdos megtakarításokat, és felkutatja az eltitkolt vagyonelemeket. A volt és a jelenlegi politikusoknak is el kell számolniuk.
 

Újabb kormányzati feljelentés, most egy 300 milliós ügyben

Két letartóztatás a Volánbusz-ügyben: egy milliárdos és egy volt vezérigazgató

VIDEÓ
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.17. csütörtök, 18:00
Tanács Zoltán
tudományos és technológiai miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztet az OECD: hatalmas lyukat üthet a költségvetésen a 13. havi nyugdíj az európai mintaállamban

Figyelmeztet az OECD: hatalmas lyukat üthet a költségvetésen a 13. havi nyugdíj az európai mintaállamban

Az OECD szerint Svájcnak az eddiginél ambiciózusabb nyugdíjreformra van szüksége ahhoz, hogy az ország költségvetése hosszú távon fenntartható maradjon. A szervezet figyelmeztetése éppen egybeesik a svájci kormány által 2026 tavaszán társadalmi egyeztetésre bocsátott nyugdíjreform-tervezettel – írja a European Pensions.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus takarékoskodásba kezdett a főváros: befagyasztják a kiadásokat, hogy októberben még ki tudják fizetni a béreket

Drasztikus takarékoskodásba kezdett a főváros: befagyasztják a kiadásokat, hogy októberben még ki tudják fizetni a béreket

Budapest vezetése minden nem létfontosságú kiadást befagyasztott, valamint létszám- és beruházási stopot rendelt el a főváros működőképességének fenntartása érdekében.

BBC
Business Sport Travel Science
King Charles warns of 'existential danger' of AI falling into wrong hands

King Charles warns of 'existential danger' of AI falling into wrong hands

The comments were made at a summit in Ayrshire with participants from AI giants including Nvidia, OpenAI and Anthropic.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 17. 16:09
Fontos új információk jelentek meg a tűzifáról
2026. szeptember 17. 16:07
A vállalatok hamis biztonságérzete jelentheti a legnagyobb IT-biztonsági kockázatot
×
×