Lakóparkvárossá válik Balatonfüred? Most elégelték meg a lakosok, megszólalt a polgármester

A balatonfüredi nagyberuházások ügye az elmúlt hónapokban egyre nagyobb vitát váltott ki. A demonstráció meghirdetői többek között

a további beépítések visszafogását,

közműfejlesztéseket,

több szabad partszakaszt és

a zöldfelületek megőrzését

követelik.

„Balatonfüred a lakóparkok városává, élhetetlenné vált, ami miatt az itt lakók végképp elvesztették a türelmüket. Nem szeretnénk azt, hogy ez a város fokozatosan egy kizárólag befektetési célú lakóvárossá váljon” – mondta az InfoRádióban Beraczkai Antal, a demonstráció főszervezője.

A folyamatban lévő lakópark fejlesztések összességében mintegy félezer új lakást jelenthetnek.

Miközben sorra nőnek ki a földből az épületek, újra és újra ugyanaz a kérdés kerül elő: mennyit bír még el Balatonfüred ivóvíz-, csatorna- és közlekedési hálózata.

„Nem lehet úgy gondolkodni, hogy előbb felépítünk több száz vagy akár ezer lakást, majd utólag megpróbáljuk hozzáigazítani a várost. Mi nem szeretnénk azt, ha a város elveszítenéi azt, amiért emberek szeretnek itt élni. A fejlődés önmagában nem probléma. A probléma a kontroll nélküli beépítés.”

Bóka István, Balatonfüred polgármestere lakossági fórumot is szervezett a témában, ahol meghallgatta a város polgárait.

„Nincs kontroll nélküli beépítés, elmondtam. Gyakorlatilag a szabályozási terv módosítása tekintetében folyamatosan arra törekedtünk, hogy minél több zöldfelületet és minél kevesebb rendelkezési egységszámot biztosítsunk a fejlesztőknek és a befektetőknek. Azt is elmondtam már, hogy zöld területet, közparkot nem áldoztunk be. Minden egyes fejlesztésnél vizsgálni kell, hogy az ivóvízhálózat vagy az elektromos energiahálózat elbírja-e, és nyilván nem fog használati engedélyt kapni az a beruházás, ami nem rendelkezik megfelelő energiával, ivóvízellátással” – húzta alá.

A polgármester korábban maga is úgy fogalmazott, hogy személy szerint nem örül a lakóparkfejlesztéseknek, és tudomása szerint jelenleg nincs újabb, nagyobb lakópark tervezése folyamatban Balatonfüreden.

A cikk Pintér Dániel összeállítása alapján készült.