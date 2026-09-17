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Nyitókép: pexels.com

Két letartóztatás a Volánbusz-ügyben: egy milliárdos és egy volt vezérigazgató

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Két embert letartóztatott a Volánbusz-ügy gyanúsítottjai közül a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Központi Nyomozó Főügyészség indítványa nyomán csütörtökön Budapesten – tájékoztatta a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

A 24.hu információi szerint a két ember Jellinek Dániel milliárdos üzletember és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatója.

A Központi Nyomozó Főügyészség az „önálló intézkedésre jogosult személy” által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában már öt embert hallgatott ki gyanúsítottként, és három gyanúsított letartóztatását indítványozta – közölte a főügyészség.

Bozó Gergő szóvivő közölte: a bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatást. A döntés nem jogerős, ellene mindkét gyanúsított védője fellebbezett, másodfokon a Fővárosi Törvényszék hoz határozatot. A szóvivő emlékeztetett,

az ügyészség többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja a két személyt.

Jellinek Dániel letartóztatását alátámasztja az Indotek Group MTI-hez eljuttatott közleménye, amelyben aránytalannak nevezi a vezérigazgatóval szemben alkalmazott kényszerintézkedés meghosszabbítását.

A vállalat azt írta, hogy Jellinek Dániel az eljárás során mindvégig a hatóságok rendelkezésére állt, és teljes körűen együttműködött velük. A cég határozott határozott álláspontja szerint a cégvezető nem követett el bűncselekményt. Bízik abban, hogy a folyamatban lévő vizsgálat ezt tisztázza, és a vezérigazgató ellen folyó eljárást rövidesen megszüntetik. A bíróság csütörtöki döntése nincs hatással a működésükre, a vizsgálat az Indotek egyetlen társaságát vagy vagyonelemét sem érinti - írta a cég.

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Kezdőlap    Belföld    Két letartóztatás a Volánbusz-ügyben: egy milliárdos és egy volt vezérigazgató

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Két letartóztatás a Volánbusz-ügyben: egy milliárdos és egy volt vezérigazgató

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