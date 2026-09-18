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A szolnoki Tisza-híd a folyó rendkívül alacsony vízállásánál 2026. augusztus 8-án.
Nyitókép: Mészáros János

Tisza-válság: mérleg a borús napok után

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Nem történt érdemi változás a Közép-Tisza vízjárásában, és a tartós csapadékhiány miatt továbbra is kritikusan alacsony szinteket mérnek a folyón.

Továbbra is extrém kis mederteltség és rendkívül alacsony vízhozamok jellemzik a Közép-Tiszát. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) szeptember 15-i hidrometeorológiai tájékoztatója szerint a következő napokban térségünkben mindössze néhány milliméter csapadék várható, miközben a Tisza vízszintje Szolnoknál már -341 centiméteren állt – írja a szoljon.hu.

A Kötivízig tizenegy kiemelt csapadékmérő állomása közül szeptember 14-én és 15-én

csupán Jászberényből jelentettek mérhető csapadékot, ott is mindössze 0,1 millimétert.

A Tisza vízgyűjtőin valamivel több csapadék hullott (a Sajó-Hernád és Közép-Tisza vízgyűjtőjén 0,4 mm, Zagyva-Tarnáén 0,3 mm, a Bodrogén és a Marosén pedig 0,2 mm), de ezek a mennyiségek sem elegendők a kialakult vízhiány érdemi enyhítéséhez.

A vízügyi szervezet tájékoztatása szerint az sem segít, hogy a légköri hőmérséklet is magasabban alakul az ilyenkor megszokottnál: szeptember közepén 18,4 Celsius-fokos napi átlagot mértek, miközben a sokéves átlag 16,6 fok.

A Tisza közép-tiszai szakaszán szeptember 15-én reggel is rendkívül alacsony értékeket mutattak a vízmércék.

Kisköre-alsónál -387, Szolnoknál -341, Tiszaugnál pedig -342 centiméteres vízállást mértek. A vízhozam Szolnoknál mindössze 33 köbméter volt másodpercenként. Július közepén ennek még közel duplája (62,6 m3/s) volt.

A Tisza-tó Kisköre-felsőnél mért vízállása 609 centiméter volt. A Kötivízig közlése szerint a tóban és a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon összesen mintegy 112,45 millió köbméter víz található. A hasznosítható vízkészlet azonban már nulla, vagyis nincs rendelkezésre álló víztöbblet.

A megyei portál szerint a következő napok időjárása sem ígér látványos változást: a HungaroMet előrejelzése alapján szeptember 15. és 20. között a Jászsági vízhiány-védelmi körzetben mindössze 2,7 milliméter területi átlagú csapadék várható. A Zagyvai körzetben még ennél is kevesebbre, 2 milliméterre, a Nagykunságban is csak 6,4 milliméterre számítanak. Ezek a mennyiségek továbbra sem jelentenek számottevő utánpótlást a kiszáradt talajok és a rendkívül alacsony vízhozamú vízfolyások számára.

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Kezdőlap    Belföld    Tisza-válság: mérleg a borús napok után

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