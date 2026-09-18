Nagyot változik az időjárás hétvégére

Pénteken változóan felhős idő várható többórás napsütéssel, csak kevés helyen lehet futó zápor. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 28 fok között alakul.

Szombaton általában napos időre van kilátás a fátyol- és gomolyfelhők mellett, legfeljebb kis területen lehet felhősödés. Eső, záporeső kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton, délen fordulhat elő. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad.

A hőmérséklet a hajnali 8-16 fokról délutánra 24 és 29 fok közé emelkedik.

Vasárnap többnyire gyengén felhős, napos időre van kilátás, majd délutántól északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Kicsi az esélye a csapadéknak. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25-30 fok között alakul.