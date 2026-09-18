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Baráti társaság ül egy folyóparti stágen, lábukat a vízbe lógatva.
Nyitókép: Getty Images/LuckyBusiness

Nagyot változik az időjárás hétvégére

Infostart / MTI

A jellemzően napos vagy gyengén felhős időben napról napra melegebb lesz a hétvégén: vasárnapra ismét 25-30 Celsius-fok közé melegszik a levegő délután. Kevés helyen lehet eső, záporeső és a szél is általában mérsékelt marad, csak vasárnap élénkül meg – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken változóan felhős idő várható többórás napsütéssel, csak kevés helyen lehet futó zápor. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 28 fok között alakul.

Szombaton általában napos időre van kilátás a fátyol- és gomolyfelhők mellett, legfeljebb kis területen lehet felhősödés. Eső, záporeső kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton, délen fordulhat elő. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad.

A hőmérséklet a hajnali 8-16 fokról délutánra 24 és 29 fok közé emelkedik.

Vasárnap többnyire gyengén felhős, napos időre van kilátás, majd délutántól északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Kicsi az esélye a csapadéknak. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25-30 fok között alakul.

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