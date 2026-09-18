Mentő és személyautó ütközött Kőbányán, az előbbi fel is borult

Összeütközött egy mentőautó és egy autó péntek hajnalban a X. kerületi Sibrik Miklós úton, a balesetben öt ember megsérült – erősítette meg az MTI információit a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.

Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a járműben négyen – két mentődolgozó és két beteg –, míg az autóban egy ember sérült meg, valamennyiüket kórházba szállították.

A katasztrófavédelem közölte, hogy a baleset a Sibrik Miklós út és a Gergely utca kereszteződésében történt.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mentőautó megkülönböztető jelzéseit használva közlekedett egy beteggel és hozzátartozójával, amikor személyautóval ütközött.

Az autó vezetője és a mentőben utazók is ki tudtak szállni a járművekből, helyszíni ellátásukat követően öt embert könnyebb sérülésekkel vittek kórházba – tették hozzá.