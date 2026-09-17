Kiderült, ki vezeti a HUN-REN kutatási hálózatot

A Telex hírportál információját a kutatóintézet kommunikációs osztálya is megerősítette.

A tájékoztatás szerint a végleges döntést a HUN-REN Irányító Testülete és Felügyelőbizottsága hozza majd meg a szervezet működését szabályozó törvényi előírásoknak megfelelően.

Stipsicz András addig töltené be a posztot, amíg a végleges működési forma létrejön, és a később meghirdetendő elnöki pályázati eljárás lezárul.

A Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kommunikációs osztálya közölte: a végső döntés nem a minisztérium és nem is Stipsicz András hatásköre. Ilyen döntés egyelőre nem született meg. Hozzátették, hogy ebben a szakaszban még nem tudni, mennyi ideig tarthat ez az átmeneti időszak, amelyre a felkérés szól.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium korábban jelezte, hogy ősszel lecserélik a kutatási hálózat teljes vezetését, Horváth Péter innovációs államtitkár azt mondta: megszakadt a kommunikáció a hálózat és a vezetőség között, amire megoldást kell találni.

Az akadémiai kutatóhálózat szervezeti átalakítása 2019-ben kezdődött, amikor a korábban a Magyar Tudományos Akadémiához (MTA) tartozó intézményeket az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatba (ELKH) integrálták.

Az MTA és a kutatók többsége tiltakozott ez ellen, aggályok merültek fel a kutatás szabadságával és függetlenségével kapcsolatban.

A hálózat munkatársainak közalkalmazotti státusza 2020-ban szűnt meg, majd 2021-ben több intézet átalakítása is megtörtént. Az ELKH elnöki posztját 2023. május 1-jétől Gulyás Balázs vette át, a szervezet nevét pedig ugyanezen év szeptember 1-jével HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatra változtatták. Az átalakítások legutóbbi lépéseként 2025 nyarán a humán- és társadalomtudományi kutatóintézeteket leválasztották a hálózatról, és az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez (ELTE) csatolták.