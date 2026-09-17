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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Megszűnt a BDPST Group többségi befolyása a Gránit Bankban

Infostart / MTI

A BDPST Group megállapodást kötött a Fafner Capital Kft.-vel a Gránit Bankban fennálló részesedése egy részének értékesítéséről, és ezzel megszűnt a digitális bank feletti többségi befolyása – közölte a BDPST Group.

A tranzakció lezárás után a Fafner Capital Kft. 20,48 százalékos tulajdoni hányaddal és 30,22 százalékos szavazati aránnyal rendelkezik majd a bankban.

A közlemény szerint az adásvétel célja a Gránit Bank tulajdonosi szerkezetének további diverzifikálása, valamint újabb, jelentős bankpiaci tapasztalattal rendelkező hazai szakmai befektető bevonása

A mostani és a szeptember 10-én bejelentett tranzakciók lezárását követően megszűnik a BDPST Group Gránit Bank feletti többségi befolyása.

A társaság egy hete jelentette be, hogy a portfoliójának részét képező Tiberis Digital Kft.-ben az FZS Mag Investment Kft. és a vele összehangoltan eljáró hazai befektető társaság 9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedést szerzett.

A BDPST Group kisebbségi részvényesként változatlanul elkötelezett a Gránit Bank hosszú távú növekedési stratégiája mellett – közölték.

A Faftner Capital Kft. az MTI-nek küldött közleményében kiemelte: a tarsaság a Stark Capital Zrt. tulajdonában áll, amely 100 százalékban Erős János György bankár érdekeltsége, ezzel a Gránit Bank komoly szakmai befektetővel erősödhet és a tulajdonosi szerkezete tovább diverzifikálódhat.

A Fafner Capital szerint a piaci helyzet most lehetőséget nyújt mind a középosztály, mind a kis- és középvállalkozások megerősödésére, így a kkv-szektor szélesebb körű integrálására számít a Gránit Bank lehetséges fejlődési perspektívái között.

A tranzakció lezárására a szükséges felügyeleti és hatósági engedélyek, így különösen a Magyar Nemzeti Bank engedélyének megszerzését követően kerülhet sor – közölte a BDPST Group.

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Kezdőlap    Gazdaság    Megszűnt a BDPST Group többségi befolyása a Gránit Bankban

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