Urblík József soha nem játszhat a magyar válogatottban, súlyos oka van

„A FIFA jelenlegi szabályzata szerint Urblík József nem lehet magyar válogatott. Ha egy játékos 21 éves kora után pályára lép egy adott ország U21-es együttesében, úgy azt követően már nem képviselhet más országot. Emiatt kizárt, hogy ő a magyar labdarúgó-válogatottban pályára tudjon lépni a jövőben” – mondta az M4 Sportnak a válogatott sajtófőnöke, Szabó Gergő.

A Puskás Akadémia korábbi, a Vasas FC jelenlegi középpályása a Szlovákia északkeleti részén fekvő Bártfán született, és rendelkezik magyar állampolgársággal.

Korábban négy mérkőzésen pályára lépett a szlovák U17-es, valamint szintén négyszer az U21-es válogatottban. Utóbbiban egy alkalommal már úgy játszott, hogy elmúlt 21 éves.

A 30 esztendős Urblík a mostani idényben hét forduló alatt három gólt szerzett és öt gólpasszt adott az élvonalban, amelyben eddig 105 alkalommal lépett pályára.