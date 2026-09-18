Donald Trump: új amerikai katonai bázis települhet Kelet-Európába

„Nagyszerű hírek! Köszönhetően barátom, Karol Nawrocki lengyel elnök határozott vezetésének jelentős előrelépés történt a lengyelországi amerikai katonai támaszpont létrehozása felé. Amennyiben ez megtörténik, úgy a helyszínt hamarosan bejelentjük. Ez történelmi lépés lesz a nagyszerű amerikai-lengyel szövetségünk számára” – írta az amerikai elnök.

Nawrocki az X-en tett bejegyzésében mondott köszönetet Trumpnak. Hangsúlyozta, hogy Lengyelország „kész folytatni a védelmi együttműködés erősítését szolgáló erőfeszítéseket. Biztosíthatom arról, hogy a lengyel kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legjobb helyet biztosítsák az amerikai bázisnak” – írta.

A lengyel államfői hivatal miniszteri rangú vezetője, Zbigniew Bogucki az X-en szintén nagyszerű hírnek nevezte Trump bejelentését Lengyelország számára.

„Különösen nagy jelentősége van annak, hogy az Egyesült Államok elnöke Lengyelország szovjet inváziója 87. évfordulóján jelenti be egy amerikai katonai bázis létesítését országunkban, olyan időben, amikor (Vlagyimir) Putyin elnök Oroszországának ragadozó jellege a szabad világot fenyegeti” – hangoztatta.

Lengyelország az ukrajnai háború kitörése óta szorgalmazza a szövetségesek erőteljesebb jelenlétét a NATO keleti szárnyán. Júniusban Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter kijelentette, hogy az amerikai védelmi minisztérium nyitott Lengyelország ajánlatára, hogy állandó amerikai katonai jelenlétet fogadna be az országban. Erről azonban még nem született döntés. Lengyelország eddig rotációs alapon fogadott be amerikai katonákat.