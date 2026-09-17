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Hetvenhét éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues kiemelkedõ alakja. A felvétel Deák Bill Gyuláról a Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó Retro Tabán zenei rendezvényen készült 2025. augusztus 19-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Kardiológus főorvos adott ki közleményt Deák Bill Gyula halálának körülményeiről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Pacemakerbeültetést követően, hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula – közölte a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa.

Lupkovics Géza elmondta: az énekest mindössze két-három napig kezelték Zalaegerszegen, rutinműtétnek számító pacemakerbeültetést végeztek nála.

A műtétet követő éjszaka azonban „számunkra is váratlanul” halt meg – fogalmazott a főorvos. Hozzátette: az énekes hirtelen szívhalál miatt hunyt el.

Hogy miért éppen Zalaegerszegen zajlott a gyógykezelés, arról Lupkovics Géza a család felhatalmazása nélkül nem kívánt beszélni.

A zenész halálhíre Facebook-oldalán jelent meg csütörtök reggel. A szöveg írói így fogalmaztak: „egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blueskirálya, Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt”.

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