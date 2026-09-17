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A kiemelkedõ mûvészi teljesítményt és közösségépítõ szerepet elismerõ Kaszás Attila-díj idei kitüntetettje, Bartha Boróka színmûvész, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház tagja az elismerés átadásán a Vígszínházban 2026. szeptember 17-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Átadták az idei Kaszás Attila-díjat

Infostart / MTI

Bartha Boróka, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja kapta idén a kiemelkedő művészi teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila-díjat, amelyet csütörtökön a Vígszínházban vett át.

Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója A padlás című előadás előtt tartott díjátadó ünnepségen kiemelte: Kaszás Attila ezek között a falak között nőtt fel nagy színésszé, és egyik ikonikus szerepét éppen A padlás című darabban játszotta.

Bartha Boróka a díjat átvéve köszönetet mondott a társulatának és mindazoknak, akik érdemesnek találták az elismerésre.

A díjat Rudolf Péter mellett Sipos Imre, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium előadóművészetekért felelős helyettes államtitkára és Hopkó Iván, a Raiffeisen Bank osztályvezetője adta át.

A Kaszás Attila-díjra Kelemen Zoltán, a szombathelyi Weöres Sándor Színház, Ötvös András, a budapesti Vígszínház és Pap Lujza, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésze mellett jelölték Bartha Borókát, aki a közönség szavazásán végül a legtöbb voksot kapta.

A 2008-ban alapított díj olyan színészeket ismer el, akik nemcsak kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak, hanem meghatározó közösségformáló szerepet is betöltenek saját társulataikon belül.

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