Átadták az idei Kaszás Attila-díjat

Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója A padlás című előadás előtt tartott díjátadó ünnepségen kiemelte: Kaszás Attila ezek között a falak között nőtt fel nagy színésszé, és egyik ikonikus szerepét éppen A padlás című darabban játszotta.

Bartha Boróka a díjat átvéve köszönetet mondott a társulatának és mindazoknak, akik érdemesnek találták az elismerésre.

A díjat Rudolf Péter mellett Sipos Imre, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium előadóművészetekért felelős helyettes államtitkára és Hopkó Iván, a Raiffeisen Bank osztályvezetője adta át.

A Kaszás Attila-díjra Kelemen Zoltán, a szombathelyi Weöres Sándor Színház, Ötvös András, a budapesti Vígszínház és Pap Lujza, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésze mellett jelölték Bartha Borókát, aki a közönség szavazásán végül a legtöbb voksot kapta.

A 2008-ban alapított díj olyan színészeket ismer el, akik nemcsak kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak, hanem meghatározó közösségformáló szerepet is betöltenek saját társulataikon belül.