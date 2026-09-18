Földes László Hobo az InfoRádióban: az utat, amit Deák Bill Gyula járt, senki nem követi

„Az volt az első benyomásom, hogy egy hihetetlen súlyos csapásokat elviselt ember, aki az egyik lábát, meg az egyik szemét elveszítette, micsoda hihetetlen humorral és kedvességgel bír” – kezdte a visszaemlékezést Földes László.

Mint mondta,

ez volt az első benyomása, nem az, hogy meg van keseredve, hanem inkább örül a zenének, az új barátoknak, ugyanis akkor került a Hobo Blues Band közelébe. Akkor még nem is volt zenekari tag, de hihetetlen humora volt az összes együttlétüknek.

Kifejtette: Deák Bill Gyula tudomása szerint egész életében Kőbányán élt, a Pongráctelepen, vagy annak a közelében, ahol Póka Egon is lakott.

„Mivel ők ismerték egymást, és a Bill már akkor több zenekarban is énekelt, megcsináltuk a Hobo Blues Bandet, és a Pókának eszébe jutott, hogy lehívjuk őt, hogy vendégként lépjen föl velünk. És amikor nem engedte az Országos Rendező Iroda, hogy velünk jöjjön egy 1979-es turnéra, bejelentettük a zenekarba, és így tag lett. Elhatároztuk, hogy addig segítjük őt, amíg a saját útját meg nem találja” – fejtette ki Földes László.

Mint a zenész elmondta: Deák Bill a zenekarral töltött öt évet, és ezalatt énekelt egy csomó Hobo Blues Band-lemezen. Hozzátette: írtak neki egy szólólemezt, a Rossz vért, aztán később még egyet, amikor már nem volt a zenekar tagja de tulajdonképpen a 2010-es évek végéig együtt játszottak, függetlenül attól, hogy nem voltak egy zenekarban.

Földes László kiemelte: nemhogy a magyar zeneiparban, de a világon se nagyon van olyan, mint ő.

„Egy olyan erő lépett fel az ő személyében a színpadra, ami akkor nem volt szokványos, szinte egyáltalán nem volt a magyar zenei iparban hozzá hasonló.”

„A dologban az volt az elementáris, hogy a hátrányai ellenére óriási energia volt benne, másrészt a hangi adottságai is kiválóak voltak. Ráadásul olyan dalokat írtunk neki, amelyek pontosan illettek hozzá, hiszen teljesen ismertem a gondolatvilágát” – hangsúlyozta Földes László.

Hobo arról is beszélt, hogy vannak-e követői annak, amit Deák Bill Gyula, illetve ők csináltak.

„Annak a dolognak, amit együtt, illetve külön-külön is csinálunk, annak lassan vége van. Azt az utat, amit ő bejárt, azt senki nem követi. Egy nagyon nehéz, rögös út, ráadásul ő nem volt dalszerző, nem tudott szövegeket írni, ezért ki volt szolgáltatva másoknak. Amikor kikerült a Hobo Blues Bandből, a dalai megmaradtak, de

azt az utat, amit ő bejárt, azt nem fogják folytatni. Nincs is ilyen típusú ember.

Van, aki az éneklési stílusát meg tudja tanulni, vagy kedvesen visszaemlékszik rá, és az ő stílusában énekel, de igazából azt, amit ő csinált, nem tudják folytatni, mert egy olyan dolgot képvisel a saját személyében, függetlenül attól, hogy nem volt alkotó, csak előadó, amihez fogható a világon nem nagyon van” – hangsúlyozta Földes László, Hobo.

Fradi-győzelem emlékül Varga Ádám a csütörtökön elhunyt Deák Bill Gyula emlékének ajánlotta a Ferencváros 3-1-es győzelmét, melyet a Celtic Glasgow vendégeként aratott a labdarúgó Európa-liga nyitófordulójában.



„Ezt a diadalt Deák Bill Gyulának ajánljuk, mert a meccs előtt tudtuk meg, hogy meghalt” – mondta az M4 Sportnak a kapus a 77 évesen elhunyt blues-énekesről, aki Fradi-szurkoló volt. (MTI)

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.