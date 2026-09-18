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Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Magyar Péter megszólalt a nyugdíjasok SZÉP-kártyájáról és az élelmiszeráfáról is

Infostart / MTI

A nyugdíjasok SZÉP-kártyájáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés – mondta egy televízióinterjúban Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, a kormány két lépésben jelentős béremelést fog adni a szociális ágazat dolgozóinak, de nem egységesen, mert a szakterületen belül jelentős eltérések vannak. A kabinet azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb béremelést adja – fűzte hozzá. Beszélt arról, hogy jelenleg 1,8 százalékos az infláció, amely évtizedek óta nem volt ilyen alacsony, a költségvetés viszont nagyon rossz helyzetben van.

Egy fenntartható költségvetés összeállításán dolgoznak, amelyben nem csupán béremelések szerepelnek, hanem családipótlék-emelés, adócsökkentés, az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának (áfa) mérséklése is.

Közben csökkenteni kell a költségvetési hiányt, hogy olcsóbban lehessen finanszírozni az országot

– mondta.

Közlése szerint a nyugdíjasok SZÉP-kártyájáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés.

A hosszú interjúban Magyar Péter részleteket árult el a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról, és arról is beszélt, hogy az Orbán-kormány ugyanazt csinálta, mint 20 éve, az őszödi beszéd iején Gyurcsányék: súlyosan eladósította az országot, majd ezt „trükkök százaival” leplezte.

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