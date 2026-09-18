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Kommunális hulladékot távolítanak el munkagépekkel a Tiszából Vásárosnaményban 2021. február 6-án. Árad a Tisza, a folyó felső szakaszára újra nagy mennyiségű kommunális hulladék érkezik. A Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai részleges mederzár mellett a nap 24 órájában távolítják el az árhullámmal Ukrajnából és Romániából érkező uszadékot a folyóból. Február 7-én reggelig összesen 1200 köbméter uszadékot, ebből 120 köbméter szervetlen anyagot (műanyag, gumi, háztartási hulladék) vesznek ki a folyóból és szelektálják a Vásárosnamény és Tákos között kialakított ideiglenes osztályozóban.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Még lehet regisztrálni az idei TeSzedd! hulladékgyűjtő akcióra, de érdemes sietni

Infostart / MTI

Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei TeSzedd! hulladékgyűjtő akcióra - közöle az Élő Környezetért Felelős Minisztérium az MTI-vel szerdán.

A tárca közleménye szerint az ország legnagyobb szemétszedési akciója, a TeSzedd! az idén október 12. és 18. között lesz.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium támogatásával megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladékelhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot.

Kiemelték, a környezettudatos és fenntartható szemlélet hosszú távú megerősítésének alapvető feltétele, hogy a felnövekvő generációk már gyermekkoruktól kezdve, életkorukhoz igazodó módon sajátítsák el a környezeti felelősségvállaláshoz szükséges ismereteket, értékeket és magatartásformákat. A korai szemléletformálás kiemelt jelentőségű annak érdekében, hogy a gyermekek megismerjék környezetük állapotát és megértsék életmódjuk és fogyasztási szokásaik környezeti hatásait.

Hozzátették, a minisztérium a fenntarthatóságra nevelés és a környezettudatosság növelése érdekében a lakosság bevonásával számos környezeti nevelési programot és szemléletformáló eseményt szervez és támogat. Ezek a környezet védelmét és a közös felelősségvállalás ösztönzését szolgálják, hiszen a társadalmi összefogás, a környezet iránti felelősség és a következetes állami fellépés együttesen járulhatnak hozzá természeti értékeink megőrzéséhez és egy tisztább, élhetőbb Magyarország megteremtéséhez.

A programok közül kiemelkedik az önkéntes TeSzedd! akció, amelyhez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Ennek keretében gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladékok - olvasható a közleményben.

Kitértek arra is, hogy vannak azonban olyan hulladékok, amelyeket az akcióban sem összegyűjteni, sem elszállítani nem lehet, így az építési és bontási törmeléket, a festéket és a festékmaradványt, a festékesdobozt, a gyógyszert, az autóakkumulátort, a motorolajat és az autóalkatrészeket, továbbá az elektromos és elektronikai berendezéseket, a gumiabroncsokat, az ágybetéteket és bútorokat, valamint a zöldhulladékot.

Ha ilyen hulladékot találnak a gyűjtési területen, azt a Hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Az összegyűjtött hulladék elszállításáról és megfelelő kezeléséről a minisztérium támogatásával a NEÜ Zrt. által megbízott hulladékgazdálkodó gondoskodik.

A TeSzedd! akcióra 2026. szeptember 22-ig a www.szelektalok.hu oldalon várják a jelentkezéseket - tájékoztatott az Élő Környezetért Felelős Minisztérium.

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Kezdőlap    Belföld    Még lehet regisztrálni az idei TeSzedd! hulladékgyűjtő akcióra, de érdemes sietni

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