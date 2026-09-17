Még csak 15 éves, de már szakítani akar a Manchester Uniteddel

A fiatal játékost (a neve hivatalosan Joseph Junior Andreou O’Cearuill), akinek édesapja ír válogatott volt, az édesanyja ciprusi származású, de akad egy trinidadi szál is a felmenők között, 14 évesen a „Kölyök Messinek” kiáltották ki.

Londonban nőtt fel, tagja az angol korosztályos válogatottaknak.

A hét elején a 15 éves játékos hivatalos értesítést küldetett a Unitednek, amelyben jelezte, hogy azonnali hatállyal fel kívánja bontani regisztrációját, ám a klubnak lehetősége van a kérelem megtámadására.

?? BREAKING: Fabrizio Romano on the stunning twist in the JJ Gabriel saga at Manchester United:



"The situation between JJ Gabriel and Manchester United is completely broken. After a total breakdown in the relationship with a recent phone call from Michael Carrick reportedly… pic.twitter.com/Nl75HVNBn2 — Cody Kakpo (@CodyKakpo) September 15, 2026

Úgy tudni, számos európai élklub – köztük a Barcelona, a PSG és a Bayern München – is jelentős érdeklődést mutat a támadó iránt, sőt, újabban a Real Madrid is határozott lépéseket tett. A spanyol klub azonnal leigazolná a tinédzsert, és a Real Madrid Castillába – a klub hivatalos tartalékcsapatába – irányítaná. A Castilla a spanyol harmadik vonalban szerepel.

A BBC szerint a Gabrielhez – aki október 6-án tölti be 16. életévét – közel állók csalódtak a Unitedben: véleményük szerint a klub nem tartotta be az első csapatba vezető úttal kapcsolatos ígéreteit.

I’m sorry but we cannot let a talent like JJ Gabriel leave just like that



They need to speak some sense into his father man pic.twitter.com/OTlPizStlw — ???? (@UTDRico8) September 15, 2026

Arra számítottak, hogy Gabriel a legfiatalabb felnőtt játékossá válhatott volna, ha pályára lép a Brighton elleni szerda esti Ligakupa-mérkőzésen. Tekintve azonban, hogy a csapat 2–0-s vezetésről végül 3–2-es vereséget szenvedett, kérdéses, hogy ez valóban megtörtént volna-e.

A United még nem mondott le Gabriel megtartásáról, bár nem teljesen világos, miért is akar távozni a játékos.

Úgy tudni, a játékos jelenleg nem edz a klubbal.

A Brighton elleni mérkőzést követően Michael Carrick vezetőedző – aki az Atlético Madrid elleni, nyári, stockholmi felkészülési találkozón megadta a fiatal játékosnak a lehetőséget a felnőttcsapatbeli bemutatkozásra – hangsúlyozta, hogy mindenkinek tekintettel kell lennie Gabriel életkorára.

„Úgy vélem, nagyon körültekintően kell kezelnünk ezt az egész helyzetet – mondta. – Még csak egy fiatal fiú. 15 éves, és számomra – ahogyan a klub szempontjából is – kiemelten fontos a fiatal játékosok gondozása: a jólétük, a testi-lelki épségük és az, hogy milyen terhelésnek vagy nyilvánosságnak tesszük ki őket. Ebben a helyzetben erre különösen oda kell figyelnünk.”

Gabrielhez közel álló források elvetették azokat az aggályokat, amelyek a játékos életkorával és fizikai adottságaival kapcsolatosak; úgy vélik, az olyan példák, mint Max Dowman – aki az előző szezonban, 15 évesen mutatkozott be az Arsenalban –, azt mutatják, hogy más klubok hajlandóak bizalmat szavazni a fiataloknak, amit a Unitednél nem tapasztalnak.

Gabriel esetleges gyors távozását az Old Traffordról bonyolítják a fiatal játékosok regisztrációjára vonatkozó szabályok.

A United tájékoztatása szerint Gabriel regisztrációja a szezon végéig érvényes. Könnyebb lenne a távozása akkor, amikor már betöltötte a 16. életévét.

Mivel azonban Gabriel rendelkezik uniós útlevéllel, elképzelhető, hogy már a 16. születésnapján csatlakozhat egy Európai Unión belüli klubhoz.