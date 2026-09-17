ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.7
usd:
316.04
bux:
154173.4
2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült felvételen a Dunán veszteglõ svájci szállodahajó Gönyû térségében 2026. július 28-án. A folyó alacsony vízállása miatt fennakadt hajó a hajóúton kívül, 1,5 méternél kisebb vízen vesztegel. A hajón csak a személyzet tartózkodik, az utasokat már korábban leszállították.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

110 ezer utas járatát törölték Magyarországon a Duna helyzete miatt

Infostart / MTI

A Duna alacsony vízállása miatt több száz nemzetközi hajójáratát törölte a Mahart-PassNave Kft. az idén, ami mintegy 110 ezer utast érinthetett; a nemzetközi hajózásból tervezett árbevételhez képest júliusban 42 százalékos, augusztusban pedig már 81 százalékos elmaradást mértek – közölte Somodi László, a hajózási társaság ügyvezetője.

A hatás jóval túlmutat a hajózási társaságok közvetlen veszteségein. A Magyarországon turisztikai szálláshelyen megforduló vendégek mintegy 6 százaléka érkezik szállodahajóval, ami nemcsak a hajózás, hanem számos egyéb turisztikai szolgáltató számára is számottevő vendégforgalmat, árbevételt generál. A szállodahajókkal érkezők jelentős arányban vesznek igénybe különböző programokat és egyéb turisztikai szolgáltatásokat – ismertette. A hajózási forgalom kiesése ezért a turizmus számos szereplőjénél további bevételkiesést okozhat. Ez becslésük szerint akár 10 milliárd forintos nagyságrendű is lehet. A tartósan alacsony vízállás így a teljes turisztikai értéklánc számára jelentős gazdasági kockázat – mutatott rá az ügyvezető.

Közölte: az érintett szervezeteket tájékoztatták a kialakult alacsony vízállásról, annak a hajózásra és a turisztikai forgalomra gyakorolt hatásairól. Kapcsolatban állnak a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel (MTÜ), valamint az érintett vízügyi szervezetekkel.

Álláspontjuk szerint a probléma kezeléséhez átfogó megoldásra van szükség, amely hosszú távon biztosíthatóbbá teszi a magyarországi Duna-szakasz hajózhatóságát. A néhány tíz centiméteres vízállási problémák célzott, kisebb beavatkozásokkal is kezelhetők, azonban az ezt meghaladó, tartósan alacsony vízállás már olyan léptékű probléma, amelynek megoldásához átfogó, vízügyi és állami szintű intézkedésekre van szükség. Ehhez a Mahart-PassNave hajózási és turisztikai tapasztalatokkal, adatokkal tud hozzájárulni.

A 2027-es foglalásokban még nem tapasztalják az idei alacsony vízállás kedvezőtlen hatását. Ugyanakkor a hosszú távú kiszámíthatóság szempontjából fontosnak nevezte, hogy a Duna hajózhatóságának kérdésére átfogó megoldás szülessen, amely a magyar turizmus versenyképessége és a kapcsolódó vállalkozások bevételei szempontjából is kiemelt jelentőségű.

A nyilvános cégadatok szerint a társaság árbevétele tavaly 7,3 milliárd forintra nőtt a 2024 es 5,3 milliárd forintról. Az adózott nyeresége 2025-ben 3,6 milliárd forintra emelkedett a 2024-es 2,2 milliárd forintról.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    110 ezer utas járatát törölték Magyarországon a Duna helyzete miatt

turizmus

duna

aszály

szállodahajó

alacsony vízállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kezdődik az Európa-liga-menetelés: kétarcú csapat ellen játszik este a Ferencváros

Kezdődik az Európa-liga-menetelés: kétarcú csapat ellen játszik este a Ferencváros

A Ferencváros a Juventusszal és az AC Milannal is játszik majd, de ma este a Celtic Parkban, a Brit-szigetek első számú zöld-fehér csapata ellen kezdi meg őszi Európa-liga-szereplését. Biztató: remek a Fradi selejtezős idegenbeli mérlege. Kevésbé biztató: a két csapat legutóbbi két egymás elleni meccsét a skótok nyerték, igaz, már öt éve.
Magyar Péter: indulnak a politikusi vagyonvizsgálatok

Magyar Péter: indulnak a politikusi vagyonvizsgálatok

Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok, húsz évre visszamenőleg; „vége a következmények nélküli, pofátlan gazdagodások korának” – közölte Magyar Péter. A NAV megvizsgálja a kastélyokat, az egyéb ingatlanokat, a cégbirodalmakat, a milliárdos megtakarításokat, és felkutatja az eltitkolt vagyonelemeket. A volt és a jelenlegi politikusoknak is el kell számolniuk.
 

Újabb kormányzati feljelentés, most egy 300 milliós ügyben

Két letartóztatás a Volánbusz-ügyben: egy milliárdos és egy volt vezérigazgató

VIDEÓ
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.18. péntek, 18:00
Kiss Norbert
hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, Formula-1-es szakkommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belenyúl az üzemanyagárakba Szlovénia: új módszerrel fékeznék a drágulást

Belenyúl az üzemanyagárakba Szlovénia: új módszerrel fékeznék a drágulást

Módosítja a benzin és a dízel szabályozott árának számítását a szlovén kormány, hogy tompítsa a világpiaci olajdrágulás hatását. Szeptember 22-től a bioüzemanyag-komponens költségét nem veszik figyelembe külön tételként az árképzésben – jelentette az MTI.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömegével menekülnek a magyarok Európán kívülre: ide utaznak most potom pénzért ősszel

Tömegével menekülnek a magyarok Európán kívülre: ide utaznak most potom pénzért ősszel

Másfélszer annyi magyar repül ősszel Európán kívüli úti célra, mint egy évvel korábban.

BBC
Business Sport Travel Science
King Charles warns of 'existential danger' of AI falling into wrong hands

King Charles warns of 'existential danger' of AI falling into wrong hands

The comments were made at a summit in Ayrshire with participants from AI giants including Nvidia, OpenAI and Anthropic.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 17. 18:15
Orbán Viktor üzent az oktatási miniszternek
2026. szeptember 17. 18:03
Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámlahitelét Budapest, de stopot kellett elrendelni
×
×