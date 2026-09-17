110 ezer utas járatát törölték Magyarországon a Duna helyzete miatt

A hatás jóval túlmutat a hajózási társaságok közvetlen veszteségein. A Magyarországon turisztikai szálláshelyen megforduló vendégek mintegy 6 százaléka érkezik szállodahajóval, ami nemcsak a hajózás, hanem számos egyéb turisztikai szolgáltató számára is számottevő vendégforgalmat, árbevételt generál. A szállodahajókkal érkezők jelentős arányban vesznek igénybe különböző programokat és egyéb turisztikai szolgáltatásokat – ismertette. A hajózási forgalom kiesése ezért a turizmus számos szereplőjénél további bevételkiesést okozhat. Ez becslésük szerint akár 10 milliárd forintos nagyságrendű is lehet. A tartósan alacsony vízállás így a teljes turisztikai értéklánc számára jelentős gazdasági kockázat – mutatott rá az ügyvezető.

Közölte: az érintett szervezeteket tájékoztatták a kialakult alacsony vízállásról, annak a hajózásra és a turisztikai forgalomra gyakorolt hatásairól. Kapcsolatban állnak a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel (MTÜ), valamint az érintett vízügyi szervezetekkel.

Álláspontjuk szerint a probléma kezeléséhez átfogó megoldásra van szükség, amely hosszú távon biztosíthatóbbá teszi a magyarországi Duna-szakasz hajózhatóságát. A néhány tíz centiméteres vízállási problémák célzott, kisebb beavatkozásokkal is kezelhetők, azonban az ezt meghaladó, tartósan alacsony vízállás már olyan léptékű probléma, amelynek megoldásához átfogó, vízügyi és állami szintű intézkedésekre van szükség. Ehhez a Mahart-PassNave hajózási és turisztikai tapasztalatokkal, adatokkal tud hozzájárulni.

A 2027-es foglalásokban még nem tapasztalják az idei alacsony vízállás kedvezőtlen hatását. Ugyanakkor a hosszú távú kiszámíthatóság szempontjából fontosnak nevezte, hogy a Duna hajózhatóságának kérdésére átfogó megoldás szülessen, amely a magyar turizmus versenyképessége és a kapcsolódó vállalkozások bevételei szempontjából is kiemelt jelentőségű.

A nyilvános cégadatok szerint a társaság árbevétele tavaly 7,3 milliárd forintra nőtt a 2024 es 5,3 milliárd forintról. Az adózott nyeresége 2025-ben 3,6 milliárd forintra emelkedett a 2024-es 2,2 milliárd forintról.