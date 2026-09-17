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Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Magyar Péter újabb részleteket árult el a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról

Infostart / MTI

Automatikus lesz a vagyonosodási vizsgálat a politikusok esetében – közölte Magyar Péter miniszterelnök egy esti tévéinterjúban. Most ugyanaz történt, mint az őszödi beszéd idején, „az Orbán-kormány még jobban meghamisította az adatokat, mint Gyurcsány Ferencék, mert 3,7 százalékos költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3 lett a valóság” – mondta. Cikkünk frissül!

Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusoknál, visszamenőleg is ellenőrzik a magas tisztségeket betöltőket, és két év után a jelenleg hivatalba kerülteket is ellenőrzik majd – jelentette be a miniszterelnök csütörtökön.

Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, nem politikusok fognak politikusokat vizsgálni, „nem egy semmit nem érő vagyonnyilatkozati rendszert toldozgatunk, foldozgatunk, hanem bevezetjük a magas tisztségeket betöltő politikusokra visszamenőleg is, előremenőleg is a vagyonosodási vizsgálatot, amit a NAV fog végezni”.

A vizsgálat kockázatelemzéssel indul, amelyet tételes adóvizsgálat követhet, amennyiben adóhiányt vagy bűncselekmény gyanúját állapítja meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), akkor az ügy átkerül a bűnügyi területhez, illetve értesítik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint az ügyészséget, a rendőrséget – közölte a kormányfő.

A vagyonosodási vizsgálat kiterjed majd a miniszterelnökre, a miniszterekre, államtitkárokra, képviselőkre, kormánybiztosokra és miniszterelnöki biztosokra

– ismertette az érintettek körét Magyar Péter.

Úgy fogalmazott, az évtizedek alatt megszoktuk már, hogy a politikusoknak egy idő után kastélyuk, birtokuk vagy megmagyarázhatatlan megtakarításuk lesz különböző furcsa találmányokra hivatkozva. „De ezt nem kell megszoknunk” – jelentette ki.

A vagyonosodási vizsgálat a Tisza egy fontos vállalása volt, része annak, amiért sokan szavaztak a pártra – mondta.

Szavai szerint a vagyonosodási vizsgálat korrekt eljárás lesz, „nem bosszúról van szó”. Hangsúlyozta, a magyar társadalom jogos igénye, hogy kiderüljenek dolgok, másrészt az, hogy a törvény előtt valóban egyenlőek legyenek az emberek. Egy szabolcsi faluban egy kétkezi munkás is ugyanúgy feleljen a tetteiért, mint egy miniszterelnök, egy korábbi miniszterelnök, vagy egy volt miniszter – fűzte hozzá.

A kormányfő biztos benne, hogy kritizálni fogják a vizsgálatokat. Lehet, hogy kórusban, koalícióban fogják kritizálni korábbi miniszterek, különböző színű képviselők – mondta, hozzátéve:

a NAV garancia arra, hogy korrektek lesznek az eljárások.

Magyar Péter úgy fogalmazott, már a jelenleg elérhető nyilvános vagyonnyilatkozatok alapján – amelyekben nem szerepelnek a családtagok – egészen döbbenetes vagyonfelhalmozások történtek. De a NAV-nak az is feladata lesz, hogy az eltitkolt vagyonelemeket is feltárja, „Bahreintől Békéscsabáig” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy a politikusok milyen hozzátartozóit érinti majd az ellenőrzés, a kormányfő felidézte, a 2010-es évek előtt „nem túl jól sikerült” politikai célzattal használt általános vagyonosodási vizsgálat esetén az egy háztartásban élő családtagokat vagy az egyeneságbeli rokonokat vizsgálták, amennyiben gyanú merült fel.

A jogszabályt, amelyet hamarosan benyújtanak a parlamentnek, és gyorsan el is fogadnak, úgy fogják megalkotni, hogy a legkönnyebben és a legszakszerűbben tudják végezni a munkájukat a pénzügyőrök.

Magyar Péter: most ugyanaz történt, mint az őszödi beszéd idején

A miniszterelnök az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének évfordulójával összefüggésben kijelentette: húsz évvel később tulajdonképpen ugyanaz történt, mint az őszödi beszéd idején, az előző kormány elveszítette a kapcsolatot a valósággal, és meghamisította a költségvetést.

Magyar Péter emlékeztetett: 2006-ban, miután a Gyurcsány-kormány megnyerte a választást, az őszödi beszédben hangzott el, hogy igazából trükkök százaival verték át a magyar embereket, "majd belegebedtek, hogy úgy tegyenek, mintha kormányoznának", és meghamisították a költségvetési adatokat.

Az Orbán-kormány aztán még jobban meghamisította az adatokat, mint Gyurcsány Ferencék, mert 3,7 százalékos költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3 lett a valóság

– jelentette ki a miniszterelnök.

Magyar Péter hangsúlyozta: a Tisza-kormány nem veszíti el kapcsolatát a valósággal. Ezt mutatja országjárásuk is - múlt héten Veszprémben jártak, szombaton 16 órakor pedig Pécsen lesznek -, amelyet azzal indokolt, hogy egyrészt a kampányban vállalták a visszatérést a településekre, másrészt pedig azzal, egy politikusnak a legfontosabb, hogy az emberekkel legyen kapcsolata.

A miniszterelnök beszélt az európai uniós források hazahozataláról is, amelyhez rengeteg feltételt kellett teljesíteni. Jelezte, hogy

az Erasmus-program lépésről lépésre újraindul, reményei szerint a második félévre már akár pótjelentkezésekkel nagyobb számban is tudnak pályázni magyar hallgatók.

Arra a kérdésre, hogy mikor jönnek az uniós pénzek, azt mondta: folyamatosan kapják a visszaigazolásokat, sok dokumentumot küldtek Brüsszelbe, az utolsó eurócentnek december végéig be kell érkeznie Magyarországra, de lesznek olyanok területek, ahol esetleg nem így lesz.

Az előző kormánytól úgy örököltek 2023-as, 2024-es projekteket, hogy még csak félig készek, vagy teljesen el vannak csúszva, és az unió utólag fizet, szóval lesz olyan pénz, ami csak jövőre jön be - magyarázta.

Az a cél, hogy ezeket a forrásokat a magyar kórházakra, közlekedésre, vasútfejlesztésre, bérlakásfejlesztésre, a kis- és középvállalkozások támogatására, energiahatékonyságra, energiahálózat-fejlesztésre, vízügyi beruházásokra költsék.

Furcsának nevezte, hogy volt egy kormány, amely 16 év alatt eladósította az országot, háromszorosára növelte az államadósságot, bedöntötte a költségvetést, szétzilálta a köszszolgáltatásokat, és most, 130 nappal a kormányváltás után számonkéri az új kabineten, hogy miért magas az államadósság, miért dől be a költségvetés.

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Magyar Péter újabb részleteket árult el a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról

Magyar Péter újabb részleteket árult el a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról

Automatikus lesz a vagyonosodási vizsgálat a politikusok esetében – közölte Magyar Péter miniszterelnök egy esti tévéinterjúban. Cikkünk frissül!
 

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