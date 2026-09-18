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Kanyargós tengerparti autópálya az Égei-tenger partján.
Nyitókép: Getty Images/George Pachantouris

Sokkal több magyar utazik nyaranta európai tengerpartokra, kiderült, hogy miért

Infostart / MTI

A repjegy.hu friss adatai szerint több mint hatvan százalékkal nőtt tavalyhoz képest azok száma, akik a nyár során valamilyen európai tengerparti úti célt látogattak meg.

Nyáron 64 százalékkal nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma 2025 azonos időszakához képest, a teljes nyári utasforgalom pedig 40 százalékkal bővült – közölte kedden a repjegy.hu online foglalási portál a legfrissebb foglalási adatai alapján.

A nyári utazási kedv élénkülését az árak alakulása is segíthette. A portál összesítése szerint

a legtöbb vizsgált úti célnál átlagosan 12-20 százalékkal csökkentek repülőjegyárak az előző év azonos időszakához képest.

Az árak csökkenését

  • egyrészt a forint erősödésével,
  • másrészt a kínálat bővülésével

magyarázták. A két nagy fapados légitársaság párhuzamosan volt jelen több úti célponton is, ami árversenyhez vezethetett – ismertette Holczinger Zoltán a repjegy.hu online üzletágának vezetője.

Hozzátette: a nyári forgalom növekedése nem egyenletesen oszlott el a szezonban. A tengerparti úti céloknál a májusi utasszám még csak mintegy 20 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, júliusra azonban már 80 százalékos növekedést mutatott.

Szeptember jelenleg 28 százalékos pluszban van, ez azonban még emelkedhet,

hiszen az utószezoni utakra továbbra is érkeznek foglalások.

Közölték, hogy az idei nyár több olyan úti célt is előtérbe hozott, amely korábban kevésbé volt népszerű. A legnagyobb érdeklődést mutató úti célok közé került Bari, Tirana és Alicante, ugyanakkor Malaga, Rimini és Zadar iránt is jelentősen, két-háromszorosára nőtt az utasszám 2025-höz képest. A trend arra utal, hogy a magyar utazók a klasszikus nyaralóhelyek mellett egyre inkább keresik a közvetlenül elérhető, mediterrán hangulatú, ugyanakkor újszerű élményt kínáló városokat és régiókat.

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