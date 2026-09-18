Kovács Levente: az AI a versenyképességért legyen, ne az analfabetizmusért!

Kovács Levente szerint az egyetem egyik legfontosabb célja, hogy megtanítson a kreatív gondolkodásra.

Hangsúlyozta, hogy az egyetem nem egy gyorstalpaló. Mivel gyorsan változik a világ,

ma egy műszaki felsőoktatásba jutott hallgató lehet, hogy olyan munkában fog dolgozni, ami egyébként, amikor bejutott, még nem létezett.

„Tehát három év alatt jelennek meg olyan jellegű ismeretek, képességek, készségek, amelyeket képviselni kell cégeknél, ami nem létezett, és ehhez képest a hallgató nem erre, hanem egy klasszikus tématerületre jelentkezett” – emelte ki Kovács Levente.

„Ezért is fontos az alapértékek elsajátítása. A matematikában, fizikában, elektrotechnikában ugyanazok a törvényszerűségek megvoltak 100 évvel ezelőtt is, és meglesznek a következő 500 évben is, ezek nem változnak”

– fejtette ki a rektor.

Hozzátette: ezt kell tudni nagyon komolyan megtanulni a hallgatónak, és utána viszont rátenni azt a kreativitást, hogyha bármi változik a világban, akkor az adaptálódhasson. Tehát a kreatív gondolkodásmód nagyon-nagyon fontos, és az AI is.

Kovács Levente arról is szólt, hogy azt még ők sem látják, hogy melyek lesznek azok az új területek, melyek néhány év múlva megjelennek. Példaként azt hozta fel, hogy

a covid teljes mértékben átértékelte az egész emberiség gondolkodásmódját az egészségipari termékek irányába.

Kiemelte: a kreatív gondolkodásmód az kreatív marad 20 év múlva is. Kreatívnak kell tudnia lenni a hallgatónak, adaptálódnia kell az új területekhez, és ezt egy komplex ismeretcsomagon keresztül tudja megvalósítani. Nekünk ezt kell tudni átadni. A kompetenciákban rejlik a lényeg.

„Nagyon fontos, hogy az AI a versenyképességet emelje és ne az analfabetizmust, ehhez pedig tudni kell nevelni a fiatal felnőtteket, akik a középiskolából átlépve már nagykorúak lesznek, így önmaguk döntenek a saját maguk sorsuk felett” – hangsúlyozta a rektor.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

A teljes adást alább meghallgathatja és megnézheti.