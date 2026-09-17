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Nyitókép: martin-dm/Getty Images

Változás jöhet az iskolakezdési támogatások ügyében

Infostart / MTI

Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága csütörtöki ülésén támogatta, hogy a hitelintézetek átmeneti jelleggel – 2026. november 30-tól 2027. május 15-ig – közreműködhessenek az iskolakezdési utalványok beváltásában.

Az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslathoz benyújtott indítvány hangsúlyozza, hogy az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak.

A jogalkotók indoklásként azt írják, hogy ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyermekek, így a javítóintézetben lévő gyermekek támogatását.

A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el.

A bizottság ugyanilyen arányban szintén támogatta azt, a magyar építészetről szóló törvény módosításához benyújtott javaslatot, aminek indoklása településképi szempontból kiemelt célnak nevezi a nem megfelelő reklámeszközök mielőbbi elbontását. A benyújtók hangsúlyozzák, hogy ezt a célt a többször ismételt településkép-védelmi bírságkiszabással rövid időn belül nem lehet elérni, helyette végrehajtásra és a reklámeszközök eltávolítására van szükség.

Azt írják, hogy a módosító javaslat ezért két alkalomban maximálja a bírság kiszabásának lehetőségét, ezt követően kötelezően el kell bontatni a szabálytalan reklámeszközt. Az ülésen Palóc André (Fidesz) kérte, hogy a kormány tisztázza álláspontját a kistelepüléseken a plázastop fenntartásáról.

Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tárca parlamenti államtitkára jelezte: komplexen és óvatosan kell megközelíteni ezt a kérdést. Van ahol indokolt felmentést adni, máshol helyi kisvállalkozásokat hoznák nehéz helyzetbe. Ezért a társtárcákkal és a szakmai érdekképviseleti szervekkel további egyeztetések folytatnak majd.

A bizottság támogatta az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításához benyújtott technikai változtatást.

A törvényjavaslattal összefüggésben Rák Richárd (Tisza) felvetette, hogy a koncessziós szerződéseknél a hatékonyabb garanciák érvényesülése érdekében fontolja meg a jogalkotó a vonatkozó uniós irányelv megfelelő átültetését a magyar jogrendbe, mert a jelenlegi szabályozás szerinte idejétmúlt.

Tárkányi Zsolt jelezte: a módosítás a pénzügyi tárca hatáskörébe tartozik, és javasolta, hogy az észrevételeket tegyék meg az illetékes tárca felé.

Az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvények módosítása azzal egészül ki, hogy az újonnan belépő kamarai tagokat csak a tagdíjfelvételi kérelem benyújtását követő második hónap 1. napjától terheli tagdíjfizetési kötelezettség. A javaslatot 13 igen, 6 nem és 0 tartózkodással fogadták el.

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Kezdőlap    Belföld    Változás jöhet az iskolakezdési támogatások ügyében

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