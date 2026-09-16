Jön Ákos új lemeze a betegsége után

Kovács Ákos Karácsony – Az ünnep dalai címmel jelenteti meg új kiadványát – derül ki az énekes frissített weboldaláról.

A lemez szeptember 29-én jelenik meg, bemutatóját pedig ugyanazon a napon tartják a Magyar Zene Házában. A karácsonyi albumon összesen 15 dal szerepel majd, ezek közül tízet Ákos már korábban előadott, és az áprilisi előadásokról videófelvétel is készült.

A mostani lemez így részben már ismert dalokat is tartalmaz, a teljes kiadvány azonban szeptember végén válik elérhetővé – írja az Index.

Az énekes július 1-jén jelentette be, hogy egy tavaszi rutinvizsgálat során rosszindulatú pajzsmirigydaganatot diagnosztizáltak nála. Ákos akkor arról számolt be, hogy a szükséges műtéten már átesett, állapota stabil, és otthon lábadozik. A kezelés és a felépülés miatt valamennyi nyári koncertjét lemondta, és a következő hónapokat a pihenésnek szánta.

A zenész július végén, a Szegedi Ferences Ifjúsági Találkozón beszélt részletesebben a betegségéről. Elmondása szerint egy halogatott szűrővizsgálat segített abban, hogy időben felismerjék a problémát. A történtekről úgy fogalmazott, hogy a családja, a barátai és az imádságos közösség támogatása különösen sokat jelentett számára.

Az új lemez bemutatója szeptember 29-én lesz a Magyar Zene Házában.