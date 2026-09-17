Legendák búcsúznak Bill kapitánytól

Mint az Infostart is hírül adta, 77 évesen elhunyt Deák Bill Gyula bluesénekes, egy sikeresnek hitt műtét után érte a halál.

Az István, a király társszerzője ennyit ír: elment a Táltos, utalva a bluesénekest országos hírűvé tévő István, a király-szerepre.

Rudán Joe búcsúja:

„Már tinédzserként ő volt a legnagyobb király számomra, ahogy a Kopaszkutya című filmben feltűnt kőbányai felirat is hirdette egy ház falán: Bill, a király” – mondta Ferenczi György énekes, szájharmonikás, hegedűs az MTI-nek Deák Bill Gyula halála kapcsán. „Nagy rajongója voltam a Hobo Blues Bandnek, aztán a nyolcvanas évek végén, tizenhét-tizennyolc évesen a Bill és a Box Company elnevezésű zenekar mellett dolgozhattam roadként. Iszonyatosan szerettük és tiszteltük őt. Később olyan szerencsés voltam, hogy muzsikálhattam vele, több lemezén is játszottam, és nagyon sokat tanultam tőle” – mondta a blueszenész. Ferenczi György kitért arra, hogy az énekes meghívta tavaly novemberi, Bill 77 című Aréna-koncertjére vendégként, akárcsak Tátrai Tibor gitárost, és óriási élmény volt számára az este. „Szenzációsan éreztük magunkat, és Bill akkor mondta, hogy akkor a turnéján is muzsikáljunk együtt. Tavasz óta rendszeresen felléptem ezeken a koncerteken, saját bandámmal, a Rackával együtt, és külön is a Rossz vér című turnéján, legutóbb múlt pénteken Jászberényben. Azokat a dalokat játszottam vele, amiken felnőttem, amelyek miatt én is a zenész lettem, és a bluest választottam” – tette hozzá. Ferenczi György felidézte, hogy 1984-ben Chuck Berry, a rock and roll királya fellépett Budapesten, az előzenekar az Old Boys volt, és vendégként Bill, Póka Egon és Tátrai Tibor is színpadra lépett. „Meg tudom erősíteni, hogy Chuck Berry akkor mondta Gyuszi bácsiról, hogy ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallott.” Ferenczi György kiemelte, hogy Póka Egon öt évvel ezelőtti halála után a magyar blues zene most újabb hatalmas alakját veszítette el.

Nagy Feró így nyilatkozott a hír hallatán a Blikknek: „Hú, ez most nagyon kemény... Édes Istenem! A szívem szakad meg...” RÉSZLETEK

Tarr Zoltán kulturális miniszter is posztolt.

A Republic együttes búcsúja:

Borlai Gergő világhírű jazz-zenész, dobos az egyik legnagyobb királynak nevezi a világon.

A Roma Sajtóközpont Bill kapitány származására utalva búcsúzik.

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