ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.12
usd:
317.34
bux:
154551.59
2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Deák Bill Gyula bluesénekes koncertje a Szent István-napi rendezvénysorozathoz kapcsolódó Retro Bulin a Tabánban 2021. augusztus 22-én. A Szent István Napok izgalmas zenei csemegéje a kultikusnak mondható helyszínen, az évtizedekre visszanyúló pop-rock koncert hagyományokkal rendelkező Tabánban az augusztus 19-22. között megrendezett koncertsorozat.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Legendák búcsúznak Bill kapitánytól

Infostart

Sorjáznak a megemlékező gondolatok, képek Deák Bill Gyula halála kapcsán. Bródy Jánosnak ő volt a Táltos az István, a királyban.

Mint az Infostart is hírül adta, 77 évesen elhunyt Deák Bill Gyula bluesénekes, egy sikeresnek hitt műtét után érte a halál.

Az István, a király társszerzője ennyit ír: elment a Táltos, utalva a bluesénekest országos hírűvé tévő István, a király-szerepre.

Rudán Joe búcsúja:

„Már tinédzserként ő volt a legnagyobb király számomra, ahogy a Kopaszkutya című filmben feltűnt kőbányai felirat is hirdette egy ház falán: Bill, a király” – mondta Ferenczi György énekes, szájharmonikás, hegedűs az MTI-nek Deák Bill Gyula halála kapcsán. „Nagy rajongója voltam a Hobo Blues Bandnek, aztán a nyolcvanas évek végén, tizenhét-tizennyolc évesen a Bill és a Box Company elnevezésű zenekar mellett dolgozhattam roadként. Iszonyatosan szerettük és tiszteltük őt. Később olyan szerencsés voltam, hogy muzsikálhattam vele, több lemezén is játszottam, és nagyon sokat tanultam tőle” – mondta a blueszenész. Ferenczi György kitért arra, hogy az énekes meghívta tavaly novemberi, Bill 77 című Aréna-koncertjére vendégként, akárcsak Tátrai Tibor gitárost, és óriási élmény volt számára az este. „Szenzációsan éreztük magunkat, és Bill akkor mondta, hogy akkor a turnéján is muzsikáljunk együtt. Tavasz óta rendszeresen felléptem ezeken a koncerteken, saját bandámmal, a Rackával együtt, és külön is a Rossz vér című turnéján, legutóbb múlt pénteken Jászberényben. Azokat a dalokat játszottam vele, amiken felnőttem, amelyek miatt én is a zenész lettem, és a bluest választottam” – tette hozzá. Ferenczi György felidézte, hogy 1984-ben Chuck Berry, a rock and roll királya fellépett Budapesten, az előzenekar az Old Boys volt, és vendégként Bill, Póka Egon és Tátrai Tibor is színpadra lépett. „Meg tudom erősíteni, hogy Chuck Berry akkor mondta Gyuszi bácsiról, hogy ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallott.” Ferenczi György kiemelte, hogy Póka Egon öt évvel ezelőtti halála után a magyar blues zene most újabb hatalmas alakját veszítette el.

Nagy Feró így nyilatkozott a hír hallatán a Blikknek: „Hú, ez most nagyon kemény... Édes Istenem! A szívem szakad meg...” RÉSZLETEK

Tarr Zoltán kulturális miniszter is posztolt.

A Republic együttes búcsúja:

Borlai Gergő világhírű jazz-zenész, dobos az egyik legnagyobb királynak nevezi a világon.

A Roma Sajtóközpont Bill kapitány származására utalva búcsúzik.

Cikkünk frissül.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Legendák búcsúznak Bill kapitánytól

zene

gyász

blues

deák bill gyula

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az őszödi beszéd 20 év után is hivatkozási alap a magyar belpolitikában
múltidézés

Az őszödi beszéd 20 év után is hivatkozási alap a magyar belpolitikában
Gyurcsány Ferenc 2026-ban már nem politikus, hanem regényíró, de az őszödi beszéd két évtized után is hivatkozási alap és viszonyítási pont a magyar belpolitikában. Idén májusban az új Országgyűlés első üléseinek egyikén Magyar Péter miniszterelnök korábbi barátjához, Gulyás Gergely akkori fideszes frakcióvezetőhöz fordulva idézte fel a húsz évvel ezelőtti eseményeket.
 

Magyar Péter bejelentette, nyilvánosságra hoznak több hónapnyi jegyzőkönyvet

VIDEÓ
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.17. csütörtök, 18:00
Tanács Zoltán
tudományos és technológiai miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Különleges sétány és luxuslakások épülnek egy legendás művész egykori műhelyénél

Különleges sétány és luxuslakások épülnek egy legendás művész egykori műhelyénél

Szeptember közepén elérte legmagasabb pontját a Dohány utcai zsinagóga szomszédságában épülő Seven Pearl lakópark, a szerkezetkész állapotot a beruházó hagyományos bokrétaünnepséggel köszöntötte. A világörökségi és műemléki környezet miatt kivitelezési szempontból is óriási kihívást jelentő, több mint 160 lakást, üzlethelyiségeket és egy új gyalogos passzázst magába foglaló komplexum átadása 2027 végére várható.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eldőlt a kamatstop sorsa: erre készüljenek az érintett hitelesek szeptember 30-a után

Eldőlt a kamatstop sorsa: erre készüljenek az érintett hitelesek szeptember 30-a után

A hitelintézetek és a döntéshozók elképzelései jelentősen eltérnek a kivezetés módjáról.

BBC
Business Sport Travel Science
Canada welcomes EU ambition for it to become 'associate member', Carney tells European Parliament

Canada welcomes EU ambition for it to become 'associate member', Carney tells European Parliament

The prime minister says Europe and Canada are "stronger together" in his speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 17. 10:10
Elhunyt Deák Bill Gyula
2026. szeptember 17. 09:41
Paul Gauguin-kiállítással várja látogatóit októberben a Szépművészeti
×
×