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Nyitókép: frankpeters/Getty Images

Szörnyű baleset történ az utasszállító tolatása közben

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Meghalt a montreali Trudeau Nemzetközi Repülőtér egyik földi kiszolgálója, miután hétfő este elgázolta egy repülőgép – erősítette meg a repülőtér üzemeltetője.

A montreali rendőrség tájékoztatása szerint a repülőgép éppen hátramenetben volt, amikor elütötte a földi kiszolgálót. A repülőtéri hatóság közlése szerint a mentést és a sürgősségi intézkedéseket este fél 8 körül kezdték meg.

A dolgozót kórházba szállították, de sérüléseibe belehalt – írja a CBC.

„A repülőtéri közösség egyik tagjának elvesztése mindannyiunkat mélyen érint” – közölte a repülőtér üzemeltetője, tragikus munkahelyi balesetnek nevezve a történteket.

A francia French Bee légitársaság repülőgépe hétfőn este 6 órakor indult volna Montrealból Párizsba. A Radio-Canada információi szerint a járat eredetileg vasárnap indult volna, de elhalasztották.

A kanadai Közlekedésbiztonsági Testület (TSB) hétfő este tudomást szerzett a balesetről, a sajtó megkereséseit azonban a repülőtér üzemeltetőjéhez irányította.

A montreali rendőrség kedden reggel közölte, hogy a szövetségi kormány egyik szerve, a Foglalkoztatási és Szociális Fejlesztési Minisztérium vizsgálatot indított az ügyben.

A repülőtér üzemeltetője közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, és a baleset szemtanúinak, valamint az érintett dolgozóknak és utasoknak azonnal segítséget és támogatást nyújtott.

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