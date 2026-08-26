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A 2014. június 29-i képen Dolly Parton amerikai countryénekesnõ fellép a Glastonbury Fesztiválon az angliai Pilton közelében. A Grammy-díjas dalszerzõ-énekes 2026. augusztus 25-én, 80 éves korában elhunyt.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Részleteket közöltek a sztár haláláról – fotók

Infostart / MTI

Dolly Parton halálát daganatos betegség okozta – derül ki képviselőjének közleményéből, amely részleteket tartalmazott a countryzene egyik legismertebb amerikai sztárjának keddi haláláról.

Miután rövid időn keresztül tartó bátor küzdelmet vívott a rákkal, Dolly ma elhagyta a földi életet – olvasható a közleményben, amely szerint az énekesnő szeretteivel körülvéve halt meg egy daganatos betegeket kezelő Nashville-i kórházban, a Vanderbilt-Ingram Cancer Center-ben.

A közlemény egyben kiemeli, hogy Dolly Parton élete során számos jótékonysági kezdeményezésnek volt részese vagy támogatója, amivel sokak életét könnyítette meg. Az általa létrehozott Imaginaton Library-n (Képzelet Könyvtára) keresztül könyvek milliói találtak gazdára, és világszerte használt életmentő vakcinák kifejlesztéséhez is anyagi támogatást nyújtott.

Halála előtt személyesen is részt vett a zenei örökségét ápoló Nashville-i múzeum megnyitásának előkészületeiben.

Dolly Parton 80 éves volt. Férjét, Carl Thomas Deant, akivel csaknem 60 éven keresztül volt házas, tavaly márciusban vesztette el.

London, 2026. augusztus 25. 2001. február 16-i kép Dolly Parton amerikai countryénekesnõrõl Little Arrow címû albumának bemutatóján egy londoni zenemûboltban. A Grammy-díjas dalszerzõ-énekes 2026. augusztus 25-én, 80 éves korában elhunyt. MTI/EPA/Hugo Philpott
2001. február 16-i kép Dolly Parton amerikai countryénekesnõrõl Little Arrow címû albumának bemutatóján egy londoni zenemûboltban. A Grammy-díjas dalszerzõ-énekes 2026. augusztus 25-én, 80 éves korában elhunyt. MTI/EPA/Hugo Philpott
Los Angeles, 2026. augusztus 25. 2019. febuár 9-i kép Dolly Parton amerikai countryénekesnõrõl a MusiCares szervezet díjátadó ünnepségén Los Angelesben. A Grammy-díjas dalszerzõ-énekes 2026. augusztus 25-én, 80 éves korában elhunyt. MTI/EPA/Nina Prommer
2019. febuár 9-i kép Dolly Parton amerikai countryénekesnõrõl a MusiCares szervezet díjátadó ünnepségén Los Angelesben. MTI/EPA/Nina Prommer
Los Angeles, 2026. augusztus 25. 2019. febuár 9-i kép Dolly Parton amerikai countryénekesnõrõl a MusiCares szervezet díjátadó ünnepségén Los Angelesben. A Grammy-díjas dalszerzõ-énekes 2026. augusztus 25-én, 80 éves korában elhunyt. MTI/EPA/Nina Prommer
2019. febuár 9-i kép Dolly Parton amerikai countryénekesnõrõl a MusiCares szervezet díjátadó ünnepségén Los Angelesben. MTI/EPA/Nina Prommer
Nashville, 2026. augusztus 25. Virágok Dolly Parton amerikai countryénekesnõ csillagán a tennesse-i Nashville-ben levõ zenei hírességek sétányán 2026. augusztus 25-én. A Grammy-díjas dalszerzõ-énekes ezen a napon, 80 éves korában elhunyt. MTI/AP/George Walker IV
Virágok Dolly Parton amerikai countryénekesnõ csillagán a tennesse-i Nashville-ben levõ zenei hírességek sétányán 2026. augusztus 25-én. A Grammy-díjas dalszerzõ-énekes ezen a napon, 80 éves korában elhunyt. MTI/AP/George Walker IV
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