Részleteket közöltek a sztár haláláról – fotók

Miután rövid időn keresztül tartó bátor küzdelmet vívott a rákkal, Dolly ma elhagyta a földi életet – olvasható a közleményben, amely szerint az énekesnő szeretteivel körülvéve halt meg egy daganatos betegeket kezelő Nashville-i kórházban, a Vanderbilt-Ingram Cancer Center-ben.

A közlemény egyben kiemeli, hogy Dolly Parton élete során számos jótékonysági kezdeményezésnek volt részese vagy támogatója, amivel sokak életét könnyítette meg. Az általa létrehozott Imaginaton Library-n (Képzelet Könyvtára) keresztül könyvek milliói találtak gazdára, és világszerte használt életmentő vakcinák kifejlesztéséhez is anyagi támogatást nyújtott.

Halála előtt személyesen is részt vett a zenei örökségét ápoló Nashville-i múzeum megnyitásának előkészületeiben.

Dolly Parton 80 éves volt. Férjét, Carl Thomas Deant, akivel csaknem 60 éven keresztül volt házas, tavaly márciusban vesztette el.

2001. február 16-i kép Dolly Parton amerikai countryénekesnõrõl Little Arrow címû albumának bemutatóján egy londoni zenemûboltban. A Grammy-díjas dalszerzõ-énekes 2026. augusztus 25-én, 80 éves korában elhunyt. MTI/EPA/Hugo Philpott

2019. febuár 9-i kép Dolly Parton amerikai countryénekesnõrõl a MusiCares szervezet díjátadó ünnepségén Los Angelesben. MTI/EPA/Nina Prommer

2019. febuár 9-i kép Dolly Parton amerikai countryénekesnõrõl a MusiCares szervezet díjátadó ünnepségén Los Angelesben. MTI/EPA/Nina Prommer