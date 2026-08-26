Részleteket közöltek a sztár haláláról – fotók

Miután rövid időn keresztül tartó bátor küzdelmet vívott a rákkal, Dolly ma elhagyta a földi életet – olvasható a közleményben, amely szerint az énekesnő szeretteivel körülvéve halt meg egy daganatos betegeket kezelő Nashville-i kórházban, a Vanderbilt-Ingram Cancer Center-ben.
A közlemény egyben kiemeli, hogy Dolly Parton élete során számos jótékonysági kezdeményezésnek volt részese vagy támogatója, amivel sokak életét könnyítette meg. Az általa létrehozott Imaginaton Library-n (Képzelet Könyvtára) keresztül könyvek milliói találtak gazdára, és világszerte használt életmentő vakcinák kifejlesztéséhez is anyagi támogatást nyújtott.
Halála előtt személyesen is részt vett a zenei örökségét ápoló Nashville-i múzeum megnyitásának előkészületeiben.
Dolly Parton 80 éves volt. Férjét, Carl Thomas Deant, akivel csaknem 60 éven keresztül volt házas, tavaly márciusban vesztette el.