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Nyitókép: Pexels.com

Már kész volt a terv: hetven dolgozó élete kerülhetett volna veszélybe

Infostart / MTI

Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg Kelet-Szlovákiában a rendőrség szervezett bűnözés elleni részlege (ÚBOK) – közölte a szlovák országos rendőrfőkapitányság szóvivője.

A gyújtogatási kísérlet tervét és szervezőit a rendőrség közlése szerint a titkosszolgálat (SIS) és a katonai hírszerzés operatív információ alapján az eperjesi (Presov) kerületi rendőrség közreműködésével sikerült leleplezni és elfogni.

A szlovák hatóságok az ügyben három külföldi ellen indítottak eljárást megbízásból, bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés címén. A három emberből kettőt Szlovákiában vettek őrizetbe, egyet pedig európai elfogatóparancs alapján Németországban.

A szlovák hatóságok közlése szerint ha a gyújtogatási terv megvalósult volna, akkor rendkívül jelentős anyagi kárt és a üzemben dolgozó mintegy hetven alkalmazottnak sérülést okozhatott volna. Az üzem értékét több tízmillió euróra becsülik.

A gyújtogatás kitervelői elleni rendőrségi akció során nagy mennyiségű gyúlékony anyagot, mobiltelefonokat, egy kamerát és egy kézzel írt végrehajtási tervet, valamint egyéb eszközöket foglaltak le a hatóságok. A tervezett támadás pontos helyszínéről és időpontjáról, valamint az őrizetbe vettek állampolgárságáról nem tett közzé információt a rendőrség.

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szlovákia

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üzem

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