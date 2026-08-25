Meglepő húzásra készülhet Giorgia Meloni

A legnagyobb olasz napilap rámutatott: decemberig megszületik az új választási törvény, és politikai gyakorlatnak számít, hogy azt követően minél előbb választásokat tartsanak.

A jobbközép Meloni-kormány 2022 szeptemberében nyerte meg a választásokat, ami szokatlannak számított, mivel Olaszországban hagyományosan az év első felében rendezik a parlamenti választásokat.

A Corriere della Sera hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormányt nem fenyegeti válság, ezért nincsen indok a parlament idő előtti feloszlatására, ami az államfő hatáskörébe tartozik.

Ugyanakkor a jobbközép nem véletlenül hagyta saját kormányzati ciklusának végére a választási reformot, amelynek egyik célja a Corriere szerint, hogy a következő választásokon ne szülessen túl szoros vagy döntetlen eredmény a távozó kormány és az ellenzéki párttábor között, ami Olaszországban szakértői kormány megalakítását jelentheti.

A Financial Times című napilap hétfői elemzése szerint a Meloni-kormány előre hozott választásokat akar „gazdasági kudarcának elrejtésére”.

A Corriere della Sera és más újságok számítása szerint a dátum április 11. és 12. lehet, de nem zárták ki a júniust sem.

A Corriere megjegyezte, áprilisnál korábban nehezen elképzelhetők parlamenti választások, mivel a képviselők és a szenátorok csak akkor jutnak életjáradékhoz, ha a törvényhozás legalább négy év, hat hónap és egy napig tart.

A mindenkori választás előtt a parlament két házát hetven nappal korábban fel kell oszlatni.

Az újság azt sem zárja ki, hogy a választási törvénycsomag elfogadása után Giorgia Meloni lemond. Ebben az esetben az államfő vagy választásokat ír ki, vagy átmeneti kormányt állít fel.

A választási kampányt a pártok szeptembertől indítják.

A többieket megelőzve a Liga pártból kilépett Roberto Vannacci már most hétfőn megjelentette pártja, a Nemzeti Jövő (FN) választási programját.

Készülődik az ellenzéki tábor is: a Giorgia Meloni kormányával szemben felsorakozott Demokrata Pártnak (PD), az Öt Csillag Mozgalomnak (MS5), a Zöldek és Baloldal Szövetségének (AVS) és más pártoknak közös miniszterelnök-jelöltet kell választaniuk.

Giorgia Meloni kormánya szeptember 4-én az olasz köztársaság leghosszabb kormánya lesz, mert hivatali ideje akkor meghaladja a II. Berlusconi-kormány eddigi 1412 napos rekordját.