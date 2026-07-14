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Giorgia Meloni olasz miniszterelnök évindító sajtóértekezletén a képviselõház római épületének sajtótermében 2026. január 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari

„Megpróbáltuk. Ismét a mocsár győzött” – az olasz kormányfő nem örül

Infostart / MTI

A kormánytöbbség soraiból több szavazat hiányzott, ezt mérlegelni kell – kommentálta közösségi oldalán Giorgia Meloni miniszterelnök az olasz parlament alsóházának kedd esti szavazását, amely egy vokssal elutasította a kormány választási rendszer módosítására tett javaslatát.

A képviselőház 187 igen és 188 nem szavazattal nem fogadta el a Giorgia Meloni vezette kormánytöbbség indítványát, amely az úgynevezett preferenciális szavazás visszavezetését kezdeményezte az olasz választási rendszerben.

A 2022 októberétől kormányzó jobbközép koalíció első alkalommal maradt alul a parlamentben.

A javaslatot az Olasz Testvérek (FdI), a Noi Moderati (Mi Mérsékeltek) és a Kereszténydemokraták és a Centrum Uniója (UDC) terjesztette az alsóház elé, amely titkos voksolással döntött.

A számítások szerint a kormánypártok mintegy harminc képviselője nem támogatta a reformot.

„Megpróbáltuk. Ismét a mocsár győzött” – írta közösségi oldalán Giorgia Meloni az olaszországi politika mozdulatlanságára utalva. A miniszterelnök hozzátette, hogy az eredmény szerint a baloldal és a többi ellenzéki erő egységben nemmel szavazott, de a többség részéről is több szavazat hiányzott, és ezt mérlegelni kell.

Meloni méltatlannak nevezte az ellenzék magatartását, amely szerinte úgy ünnepelte a törvényjavaslat megbuktatását, mintha világbajnokságot nyert volna, miközben megakadályozta, hogy a polgárok kiválasszák saját képviselőiket.

Balesetnek nevezte a képviselőházi eredményt Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes, a Hajrá Olaszország (FI) kormánypárt vezetője. Hozzátette: ennek nem lett volna szabad megtörténnie, de nem bizalmi szavazás volt a kormányról, dolgozunk tovább.

Másképpen értékelt Giuseppe Conte volt kormányfő, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke, aki szerint egyértelmű a kormányválság, Melonitól saját többsége megvonta a bizalmat, és távoznia kell.

Hasonlóképpen látta Elly Schlein a balközép Demokrata Párt (PD) főtitkára, aki szerint eljött az ideje, hogy a Meloni-kormány tudomást vegyen kudarcáról.

Schlein elmondta, a balközép azért is nemmel szavazott, mivel az első női miniszterelnök, vagyis Giorgia Meloni kormányának indítványa el akarta törölni a választási listákon biztosított nemek közötti egyenlőséget.

A La7 hírtelevízió kedd este nem zárta ki, hogy Giorgia Meloni szerdán az államfő Sergio Mattarellával egyeztet.

A mindenkori olasz kormány mandátuma öt évre szól, a parlamenti választások 2027-ben esedékesek.

A preferenciális választás során a választó nem csak egy jelöltre vagy pártra szavaz, hanem rangsorolhatja őket, illetve azokat.

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