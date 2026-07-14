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Nyitókép: Getty Images/Publishing Group

Kevesebbet kütyüznek majd a gyerekek Európában, jön a korlátozás

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Még az idei évben megalkotják azokat a szabályozási javaslatokat, amelyek segíthetnek megvédeni az Európai Unióban élő gyerekeket a közösségi oldalak ártalmaitól.

Az Európai Bizottság még ebben az évben olyan szabályozást javasol majd, amely korlátozhatja a gyerekek közösségimédia-hozzáférését az Európai Unióban. A lépés egy szakértői testület ajánlásait követi, amelynek feladata a kiskorúak online ártalmaktól való védelmének jobbá tétele – írta a Reuters alapján a hvg.hu.

Az ajánlások szerint a 13 év alatti gyermekek csak korlátozott, felügyelt hozzáférést kapnának a közösségi oldalakhoz, ezek a korlátozások azonban fokozatosan enyhülnének az életkor előrehaladtával. Az Európai Bizottság emellett azt is megköveteli a platformoktól, hogy a hozzáférés megadása előtt bizonyítsák be, hogy a fiatal felhasználók számára is biztonságos a működésük.

Ez a szülőkről a cégekre hárítaná át az ezzel kapcsolatos felelősséget.

Nem az Európai Unió az első, amely ebbe az irányba lépne. Ausztrália volt a világ első országa, amely 2025-ben országos közösségimédia-tilalmat vezetett be a 16 év alatti gyermekek számára, míg Franciaország, Görögország és számos más európai ország jóváhagyott vagy fontolgat hasonló, életkoron alapuló korlátozásokat.

Európán kívül az Egyesült Királyság, Kanada és más országok kormányai is szigorúbb szabályokat mérlegelnek a gyermekek online védelme érdekében.

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Kezdőlap    Külföld    Kevesebbet kütyüznek majd a gyerekek Európában, jön a korlátozás

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