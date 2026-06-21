Foci-vb: leginkább a drónok és a magányos támadók miatt aggódik az FBI

Több millió fociszurkoló özönlötte el az Egyesült Államokat, mivel a 2026-os labdarúgó-vb társrendezőjeként az ország 11 nagyvárosában összesen 78 mérkőzést fognak az országban játszani, ezzel ez a legnagyobb sportesemény, amit valaha vendégül látott. Ez azonban komolyan feladja a leckét az amerikai rendfenntartó szerveknek mind helyi, mind pedig szövetségi szinten – írja a CNN.

A folyamatosan változó és fejlődő dróntechnológia és a „magányos farkas” támadók miatt egyaránt aggódnak, habár eddig semmi ilyesmi nem fenyegette vagy zavarta meg a játékokat Andrew Giuliani, a 2026-os foci-vb levezényléséért felelős elnöki megbízott szerint.

Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium és a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) felel többek között a biztonsági kérdésekért a világversenyben érintett városokban.

Drónfenyegetettség

Mivel a drónok könnyedén beszerezhetők és módosíthatók úgy, hogy támadó fegyverként lehessen használni őket, így az FBI alabamai kiképzőbázisán az USA minden részéről érkező 60 rendőrtisztet részesítettek drónelhárítási továbbképzésben, melyen megtanulták, hogyan mérjék be és semlegesítsék a légügyi előírásokat megsértő eszközöket.

A program vezetője, Michael Torphy szerint ez a munka a hétköznapi emberek számára láthatatlan. Azt is kiemelte a sajtó számára, hogy 2019 óta az FBI látja el a Super Bowl és sok más esemény teljes drónvédelmét. Mint mondta, kicsi a valószínűsége, hogy belföldön katonai drónt alkalmazna valaki terrorcselekményhez, sokkal inkább a kisebb, online könnyen beszerezhető eszközök jelentik a fenyegetést.

Ezek felszerelhetők robbanóanyaggal vagy akár vegyi anyagokkal is, ám mivel a többségük rádiófrekvenciákat és hasonló kommunikációs módokat használva működik, így viszonylag egyszerűen befoghatók és eltávolíthatók a lezárt légterekből.

Sajnos azonban a támadók rengeteg kárt tudnak okozni viszonylag alap technológia felhasználásával – mondta a csatornának John Villasenor szakértő, amikor a lehetséges fenyegetésekről beszélt. Hozzátette, szerencsére nagyon alacsony azon emberek aránya, akik valóban ilyesmit tennének, bár nem nulla.

A világbajnokság ideje alatt a 11 városból 8-ban a Belbiztonsági Minisztérium, 3-ban pedig az FBI ügynökei felelnek a drónvédelemért. A helyi rendőrségek szintén besegítenek a maguk drónelhárító technológiájával, például csak a New York-i rendőrség 6,5 millió dollárért vásárolt eszközöket a sporteseményhez.

A földön is fontos a biztonság

A talajszinten nagyobbrészt a városok saját rendőri ereje felel a foci-vb biztonságáért, megtámogatva a szövetségi hatóságok segítségével. Azonban, ahogy azt a szövetségi irodák munkatársai is megerősítették a csatornának, a „munka neheze” a rendőrségekre hárul, akiknek nagy területeket kell folyamatosan őrizniük és biztosítaniuk.

Éppen ezért ideiglenes parancsnokságokat állítanak fel országszerte, hogy kommunikálni tudjanak egymással a helyi és az országos hatóságok emberei, ha bármilyen fenyegetés felmerülne a világtorna 40 napja során.

Csakhogy a drónokon és a magányos támadókon túl a rendfenntartóknak a szurkolókkal is számolniuk kell.

Legutóbb például a New York-i NBA döntőjét követően – a komoly biztonsági intézkedések ellenére – szurkolói összecsapások törtek ki, miután a San Antonio Spurs megszakította a New York Knicks győzelmi sorozatát. Mint írják, az ehhez hasonló erőszak nem ritka a labdarúgó eseményeknél sem. A hatóságok pedig különösen aggódnak az iráni csapat részvétele és a szurkolók reakciója miatt.

A szövetségi erők attól tartanak, hogy az iráni diaszpóra feldühödött szurkolói összecsapások részesei lehetnek a Szurkolói Fesztiválon és más eseményeken Los Angeles térségében, ha Irán nemzeti együttese pályára lép, és kiéleződik a helyi irániakra leselkedő transznacionális elnyomás.

A hatóságok a terroristaaktivitás megnövekedése, a célzott erőszak és a sok áldozattal járó incidensek miatt is figyelmeztettek, valamint a nemzetközi szervezett bűnözés tevékenysége, a kibertámadások és a külföldi hírszerzés aktivitása miatt is.

A biztonságért felelős szakemberek aggodalmukat fejezték ki a mesterséges intelligencia, és különösen az azzal hamisított videók ügyében, amikkel könnyedén pánikot lehet kelteni a rajongókban és a résztvevőkben.

Mexikóban, ahol 3 városban összesen 5 mérkőzést játszanak a torna során, közel 100 ezer fős biztonsági személyzetet vetnek be, mivel eleve folyamatosan folyik a harc a drogkartellek és az utcai bűnözés, erőszak ellen.