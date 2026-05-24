Dráma a napon

Felforrósodott autóban rekedt kétéves kisfiút mentettek meg a rendőrök Csetneken – írja az autoszektor.hu a szlovákiai lap alapján.

Az eset azután vett kritikus fordulatot, hogy egy kétségbeesett édesanya rohant be a csetneki rendőrőrsre segítséget kérni.

Tájékoztatása szerint

a kisgyermek véletlenül bezárta a jármű központi zárját,

miközben az autó mindkét indítókulcsa az utastérben maradt. A szülők elmondása alapján a kisfiú már több mint 90 perce tartózkodott a jármű fogságában, miközben a napsütésben az autó belső hőmérséklete életveszélyes szintre emelkedett.

A helyszínre siető járőrök az azonnali beavatkoztak: a gyermektől a lehető legtávolabb eső hátsó oldalsó ablakot betörték, kinyitották az ajtókat, majd kiemelték a kisfiút a tűzforró utastérből.

A kisgyermek a hosszas bezártság következtében kiszáradt és sokkos állapotba került, de az édesanyja karjaiban sikerült megnyugtatni, így végül kórházi, orvosi ellátásra nem volt szükség.