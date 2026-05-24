2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Nyitókép: Cavan Images/Getty Images

Dráma a napon

Betörték az autó szélvédőjét a szlovákiai Csetnek (Štítnik) rendőrei, hogy kimentsenek egy 22 hónapos kisgyermeket, aki több mint másfél órára bezáródott egy felforrósodott gépjárműbe – közölte a Parameter.sk szlovákiai magyar hírportál.

Felforrósodott autóban rekedt kétéves kisfiút mentettek meg a rendőrök Csetneken – írja az autoszektor.hu a szlovákiai lap alapján.

Az eset azután vett kritikus fordulatot, hogy egy kétségbeesett édesanya rohant be a csetneki rendőrőrsre segítséget kérni.

Tájékoztatása szerint

a kisgyermek véletlenül bezárta a jármű központi zárját,

miközben az autó mindkét indítókulcsa az utastérben maradt. A szülők elmondása alapján a kisfiú már több mint 90 perce tartózkodott a jármű fogságában, miközben a napsütésben az autó belső hőmérséklete életveszélyes szintre emelkedett.

A helyszínre siető járőrök az azonnali beavatkoztak: a gyermektől a lehető legtávolabb eső hátsó oldalsó ablakot betörték, kinyitották az ajtókat, majd kiemelték a kisfiút a tűzforró utastérből.

A kisgyermek a hosszas bezártság következtében kiszáradt és sokkos állapotba került, de az édesanyja karjaiban sikerült megnyugtatni, így végül kórházi, orvosi ellátásra nem volt szükség.

Embriókorban kiszűrt SMA – Korszakos, ami a Semmelweis Egyetemen történt, demográfiai hatása is lehet

Egészségesen született és jól van az a kisfiú a Semmelweis Egyetemen, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, mert még embrió korában kiszűrték az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget egy modern eljárásnak köszönhetően. Beke Artúr szülész-genetikus szerint a gyermekvállaláskor hozott betegségek miatt bizonytalankodó pároknak új reményt jelent ez a lehetőség. Az InfoRádió megszólaltatta a debütált állami eljárásban részesült anyát is, aki első gyermeke születése után sok genetikussal is kapcsolatba került, mígnem találkozott Beke Artúrral.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Végzetes döntést hozott Magyarország: most nagyon hiányoznak az államosított nyugdíjpénzek

Az Európai Bizottság friss pénzügyi stabilitási jelentése lesújtó képet fest az uniós nyugdíjhelyzetről: míg Kanada, Amerika vagy Ausztrália GDP-arányosan 140-185 százaléknyi nyugdíjvagyonnal rendelkezik, az EU összesített mutatója mindössze 32 százalék. Magyarország különösen alulteljesít: a kötelező magán-nyugdíjpénztári vagyon 2010/11-es államosítása után a hazai nyugdíj-megtakarítások a GDP 5 százaléka alatt ragadtak, a tízéves reálhozam pedig gyakorlatilag nulla. A Bizottság szerint az alacsony részvételi arány, a gyenge befektetési teljesítmény, a túlzott hazai eszközsúly és a versenyző megtakarítási termékek hiánya egyaránt felelős Európa lemaradásáért. A jelentés a svéd többpilléres modellt emeli ki sikertörténetként, ahol a magas részvétel és a nagy részvénykitettség három évtized alatt kiemelkedően nagy nyugdíjvagyon felépülését tette lehetővé.

Drámai a helyzet hazánk népszerű nyaralóhelyén: tömeges pusztulás fenyeget, kongatják a vészharangot a szakértők

Már most drámai a helyzet a Velencei-tónál, és szakértők szerint az idei év új negatív rekordot hozhat.

Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Reports say a current ceasefire could be extended for up to 60 days as US President Donald Trump says a deal has been "largely negotiated".

2026. május 24. 12:14
Oroszország szétrakétázta Kijevet
2026. május 24. 11:55
Problémásak a britek méregdrága vadászbombázói
