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fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Nem járnak a buszok Budapest egy részén baleset miatt

Infostart / MTI

Baleset miatt lezárták a II. kerületben a Budakeszi utat, a Labanc utcánál péntek délután – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Facebook-oldalán.

A zárás miatt a 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz a Dénes utca és a Kuruclesi út között nem közlekedik.

A 22B autóbusz jár Budaörsön keresztül a Széll Kálmán tér és Budakeszi, Honfoglalás sétány között – írták.

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