Nem járnak a buszok Budapest egy részén baleset miatt

A zárás miatt a 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz a Dénes utca és a Kuruclesi út között nem közlekedik.
A 22B autóbusz jár Budaörsön keresztül a Széll Kálmán tér és Budakeszi, Honfoglalás sétány között – írták.
A zárás miatt a 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz a Dénes utca és a Kuruclesi út között nem közlekedik.
A 22B autóbusz jár Budaörsön keresztül a Széll Kálmán tér és Budakeszi, Honfoglalás sétány között – írták.
Horvátország jelentős szigorításokat készít elő a kedvtelési célú kishajó-vezetői engedélyek rendszerében, miután a Solta-sziget közelében, a Spliti-kapunál történt halálos hajóbaleset négy cseh turista életét követelte - írja a CroatiaWeek.
Graham Potter, a svéd labdarúgó-válogatott angol szövetségi kapitánya a világbajnokságon bizonyíthatja, hogy a Premier League-ben elszenvedett kudarcai nem törték meg.
The latest ceasefire was announced hours after Israeli air strikes killed at least 47 people, according to Lebanon, and Israel said four of its soldiers were killed by Iran-backed Hezbollah.