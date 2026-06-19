ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.93
usd:
306.91
bux:
137963.75
2026. június 19. péntek Gyárfás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Elhunyt Nász István

Infostart / MTI

Életének 100. évében elhunyt Nász István, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, a hazai orvosi mikrobiológia és víruskutatás kiemelkedő egyénisége.

Nász István június 16-án hunyt el – közölte az MTA pénteken.

Nász István 1927-ben született Túrkevén. Orvosi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, 1948-ban negyedéves medikusként lépett be az akkor alapított Bakteriológiai, a jelenlegi Orvosi Mikrobiológiai Intézetbe, amelynek élete végéig, csaknem nyolc évtizeden át meghatározó tagja volt – emlékezett az elhunyt professzorra Szabó Dóra, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatója az MTA honapján.

Kezdettől fogva részt vett az oktató- és kutatómunkában. Az Intézetben a teljes egyetemi ranglétrát végigjárva 1969-ben egyetemi tanári kinevezést nyert, majd 1974 és 1994 között két évtizeden át az Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatója volt. A Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyetteseként, majd az egyetem tudományos rektorhelyetteseként is fáradhatatlanul dolgozott a magas szintű hazai orvosképzésért.

Kutatói pályája kezdetén orvosi bakteriológiával foglalkozott, legjelentősebb nemzetközi sikereit azonban az orvosi virológia, azon belül is a humán-adenovírusok kutatása terén érte el. A tudós 1956-ban megalapította az Intézet Adenovírus Kutatócsoportját, és munkatársaival elsőként izolált adenovírusokat Magyarországon.

Úttörő munkát végzett az adenovírusok patológiai jelentőségének tisztázásában, valamint molekuláris és kristályszerkezetének feltérképezésében. Nemzetközileg elismert szaktekintélyként részt vett a Nemzetközi Vírustaxonómiai Bizottságban és az UNESCO Európai Víruskutatási Hálózatának vezetőségében is.

Az irányítása alatt működő kutatócsoportban több mint harminc közvetlen munkatársa szerzett tudományos fokozatot. Kimagasló eredményeit az MTA 1979-ben levelező, majd 1985-ben rendes tagsággal ismerte el.

A jövő orvos-, fogorvos- és gyógyszerészgenerációinak képzését is szívügyének tekintette: az általa írt és szerkesztett Mikrobiológia és immunitástan című egyetemi tankönyv tíz kiadást megérve vált a hazai orvosképzés alapművévé.

Nevéhez fűződik az 1998-ban alapított, az Intézetben található Mikrobiológiai Múzeum és Archívum is, amely maradandó emléket állít a hazai mikrobiológiai és víruskutatásnak, egy helyen gyűjtve össze a szakma legfontosabb történeti dokumentumait.

Munkásságát többek között Széchenyi-díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, valamint a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetéssel ismerték el.

Nyugodt, bölcs természete, türelme és alázata miatt kollégái, tanítványai és tisztelői körében is általános szeretet övezte. Emlékét felfedezései, szakkönyvei, hálás tanítványai és a magyar orvostudomány javára tett felbecsülhetetlen szolgálata örökké megőrzik – hangsúlyozza az Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatója.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Nász István

gyász

mta

sote

nász istván

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter Brüsszelben: folytatódik az EU-csúcs

Magyar Péter Brüsszelben: folytatódik az EU-csúcs

Magyar Péter miniszterelnök első uniós csúcstalálkozóján vett részt Brüsszelben, ahol a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás lezárásáról is tárgyaltak. A kormányfő június 23-ra Budapestre hívta a visegrádi partnereket, újraindítva a többéves szünet után a V4-együttműködést. Itthon is fontos bejelentések záporoztak: felülvizsgálják a kaszinó- és dohánykoncessziókat, a Városligetben nem épül új épület, és a NATO felé is új hangot ütött meg a kormány. Ma Brüsszelben folytatódik az uniós vezetők csúcstalálkozója.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdöbbentő fordulat: máris összeomolhat az Egyesült Államok friss megállapodása a véres összecsapások után

Megdöbbentő fordulat: máris összeomolhat az Egyesült Államok friss megállapodása a véres összecsapások után

Ismét fellángolt az erőszak Dél-Libanonban, miután az éjszakai izraeli légicsapásokban legalább tizennyolcan életüket vesztették.

BBC
Business Sport Travel Science
Lebanon says Israeli strikes kill 18 as Israel says four soldiers killed by Hezbollah

Lebanon says Israeli strikes kill 18 as Israel says four soldiers killed by Hezbollah

It comes a day after the US and Iran signed a deal to end their conflict, including fighting in Lebanon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 19. 15:14
Hét bíró miatt nem tárgyalja Sulyok Tamás beadványát az Alkotmánybíróság
2026. június 19. 14:38
Soron kívüli vizsgálatokat rendelt el a kultúráért felelős miniszter
×
×