A krokodilok közé dobott egy idegen kisgyereket – nyomoz a rendőrség

Az angliai Cambridgeshire megyében, a Johnson’s of Old Hurst állatkertben történt a megrázó incidens csütörtökön kora délután. A rendőrséget helyi idő szerint 13:24-kor riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy kisgyerek a krokodilok kifutójába került – írja a The Independent híradása nyomán az Index.

A rendőrség emberölési kísérlet miatt őrizetbe vett egy 30 éves norfolki férfit. Mint kiderült, a gyerek és a férfi nem ismerték egymást.

A helyiek beszámolói szerint az állatkert tulajdonosának felesége, Tracey Johnson habozás nélkül a kifutóba ugrott, hogy kimentse a gyereket. A kisfiú súlyos sérüléseket szenvedett, sajtóértesülések szerint eltört a karja és a medencéje is. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, állapota kritikus, de stabil.

Az állatkert közölte, hogy az incidens miatt a krokodilházat határozatlan időre bezárják.

A helyieket sokkolták a történtek, és többen hangsúlyozták, hogy a park betartja a biztonsági előírásokat, így továbbra is rejtély, hogyan történhetett meg mindez. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és arra kér mindenkit, hogy tartózkodjon a találgatásoktól.