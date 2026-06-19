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Összeroncsolódott kisbusz az M1-es autópálya 113-as kilométerénél 2026. június 12-én. A kisbusz nekiütközött egy korábbi baleset miatt álló tehergépkocsinak, a jármûben kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Két fontos kérdést is tisztázott a MKIF a miniszter szavaira reagálva

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A múlt héten az autópályákon történt halálos balesetek egyike sem az M1 bővítés alatt álló szakaszán történt – emelte ki a minapi közleményében a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt., arra is felhívva a figyelmet: társaságuk szigorú megrendelői kontroll alatt áll, kizárólag az állam által jóváhagyott műszaki tartalmat valósíthatja meg.

A csütörtök délelőtti kormányszóvivői tájékoztatón a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatban elhangzottakról az MKIF Zrt. azt írta: a társaság szigorú megrendelői kontroll alatt áll, kizárólag az állam által jóváhagyott műszaki tartalmat valósíthatja meg.

Kifejtették: a társaság által kezelt gyorsforgalmi úthálózatot érintő beavatkozások (felújítások, fejlesztések, bővítések) során kiépített terelések esetében lényeges szabályokat kell betartaniuk. Felújítási munkálatokat csak az állam által évenként, előre jóváhagyott program szerint végezhetnek, amelyben a terelések hossza, típusa, időtartama részletesen szerepel.

Fejlesztések esetén a terelés hossza az állami többségű tervzsűri által jóváhagyott tervekben szerepel. Amennyiben a tervek műszaki tartalma eltér a műszaki előírásoktól, annak megvalósítása kizárólag az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság döntése alapján lehetséges – hangsúlyozták a közleményben.

Jelezték, az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó több kilométeres terelések alapvető célja a közlekedésbiztonság erősítése, a személyi sérüléssel járó baleseti gócpontok számának csökkentése. Hozzátették: a rendőrség baleseti statisztikai adatai alapján a hosszabb terelésekkel érintett útszakaszon a személyi sérüléssel járó balesetek száma csökkent.

Aláhúzták, a hosszabb terelések a közlekedésbiztonságot szolgálják, melyeket minden esetben az előírásoknak megfelelően, a nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével, széleskörű szakmai konszenzust követően alakítunk ki. Az M1-es fejlesztése során fennálló terelésekben a jelentős teherforgalom miatt az előírtaknál szélesebb sávokat alkalmaznak.

Kormányszóvivői tájékoztató

Vitézy Dávid miniszter a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón az M1-es autópályán történt, nyolc halálos áldozattal járó baleset kivizsgálásáról azt mondta: áttekintették, hogy a jóváhagyott különböző forgalomtechnikai terveknek és útügyi műszaki előírásoknak megfelelnek-e a terelések, forgalmi jelzések, ideiglenes fölfestések, táblázások. A jelentés azt igazolta, hogy ezek a vonatkozó szabályoknak megfelelnek. Ahol kisebb beavatkozásra volt szükség, azt a koncesszor folyamatosan elvégzi. Ezzel együtt ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van – rögzítette.

Felidézte, hogy az autópályákat 35 évre koncesszióba adták a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz kötődő autópálya-koncesszornak, és azokat a jogokat, amiket más utakon az állam lát el – így a forgalmi rend meghatározásával kapcsolatos jogokat is – a koncesszor gyakorolja. Kitért arra: a korábbi hatályos előírások szerint az autópályákon egyidejűleg csak 8 kilométert lehetett zárni, de ezeket a szabályokat feloldották és engedélyezték, hogy majdnem 40 kilométer hosszan lezárások legyenek.

Ez a lezárás nem találkozik a közérdekkel, ez is tipikus példája annak, hogyan szolgálta ki a korábbi kormány a Mészáros Lőrinc és Szíjj László nevével fémjelzett autópálya-koncesszornak a magánérdekeit – jegyezte meg. Jelezte: a nyárra azt kérte az autópálya-koncesszortól, hogy a korábbinál sokkal nagyobb figyelmet fordítson arra, ha beragad a forgalom. Osszanak vizet és próbálják elkerülni azt, hogy torlódások alakuljanak ki. Amint az építkezések olyan ütemnél tartanak, hogy be tudnak avatkozni, igyekeznek visszatérni ahhoz, hogy a közérdeket szolgálják – jelezte.

Furcsaságokat találtak

Vitézy Dávid pénteken azt írta a közösségi oldalán, hogy az M1-es autópályán tapasztalható torlódások mögött nemcsak a felújítások állnak: a korábbi kormány a Mészáros–Szíjj koncesszor kedvéért feloldotta az egyszerre lezárható útszakaszokra vonatkozó korlátokat. Elfogadhatatlan, hogy a közlekedők érdekei helyett a koncesszor profitja diktálja a szabályokat – közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Erről bővebben itt írtunk.

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Kezdőlap    Belföld    Két fontos kérdést is tisztázott a MKIF a miniszter szavaira reagálva

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