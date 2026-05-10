Nyitókép: Pexels.com

Tragédiába torkollott a tiltott vulkántúra

Infostart / MTI

Megtalálták három kiránduló holttestét a kelet-indonéziai Maluku-szigetekhez tartozó Halmaherán, ahol pénteken kitört a Dukono-vulkán.

Két szingapúri férfi holttestét vasárnap, míg egy indonéziai nőét szombaton találták meg a vulkán főkráterének peremétől mintegy 50 méterre, vulkáni anyagok nehezen áthatolható, vastag rétege alá temetve – mondta el vasárnap a helyi katasztrófavédelem szóvivője, hozzátéve, hogy a keresést ezzel befejezték.

A három áldozat egy húszfős kirándulócsoport tagjaként indult útnak a korlátozások ellenére, hogy megmássza az 1355 méter magas hegycsúcsot. A túra közben komoly bajba kerültek, amikor a tűzhányó füstöt kezdett kilövellni magából 10 kilométer magasra. Tizenhét embert, köztük hét szingapúri turistát a vulkán kitörése után néhány órával sikerült biztonságba helyezni.

A Dukono-vulkánnál kiránduló turistáknak és hegymászóknak már tavaly december óta tanácsolják, hogy a Malupang Warirang krátert legalább négy kilométeres körzetben kerüljék el, de sok túrázó mégis figyelmen kívül hagyja a közösségi médiában megjelenő felhívásokat és a túraútvonal elején kihelyezett figyelmeztető táblákat.

A Dukono-hegy egyike a több mint 120 aktív indonéziai vulkánnak. Az indonéz szigetvilág az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn, a tektonikus lemezek ütközési zónájában fekszik, ezért gyakori szeizmikus és vulkáni tevékenységnek van kitéve.

AI-aranyláz: nem bírja a rendszer a mesterséges intelligencia terjedését

Hiába az AI látványos, szinte minden iparágban követhető fejlődése, a forradalom felfedte Achilles-inát: a jelenlegi számítási kapacitás egyszerűen nem tud lépést tartani az igénnyel. A helyzet a klasszikus technológiai szűk keresztmetszetet idézi, amikor egy régebbi, de fontos technológia fékezi az új térnyerését.
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
Putyin kimondta azt az orosz-ukrán háborúról, amire évek óta mindenki várt, Trump újra a békéről beszélt – Háborús híreink vasárnap

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton kijelentette: úgy véli, az ukrajnai háború a végéhez közeledik. Mindezt mindössze órákkal azután mondta, hogy Moszkva megtartotta az elmúlt évek legvisszafogottabb győzelem napi díszszemléjét. Az elnök arról is beszélt, hogy kész lenne tárgyalni Európa új biztonsági berendezkedéséről. Ehhez Gerhard Schröder volt német kancellárt tartaná a legalkalmasabb partnernek.

Váratlan nevet dobott be Vlagyimir Putyin: kiderült, ki lehet a kulcsfigura az ukrajnai béke elhozásában

A német hírügynökség érdeklődésére a hivatal azt közölte, a volt német kancellár nem kívánja kommentálni az ügyet.

Countries airlift nationals evacuated from virus-hit cruise ship

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

