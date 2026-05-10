Tragédiába torkollott a tiltott vulkántúra

Két szingapúri férfi holttestét vasárnap, míg egy indonéziai nőét szombaton találták meg a vulkán főkráterének peremétől mintegy 50 méterre, vulkáni anyagok nehezen áthatolható, vastag rétege alá temetve – mondta el vasárnap a helyi katasztrófavédelem szóvivője, hozzátéve, hogy a keresést ezzel befejezték.

A három áldozat egy húszfős kirándulócsoport tagjaként indult útnak a korlátozások ellenére, hogy megmássza az 1355 méter magas hegycsúcsot. A túra közben komoly bajba kerültek, amikor a tűzhányó füstöt kezdett kilövellni magából 10 kilométer magasra. Tizenhét embert, köztük hét szingapúri turistát a vulkán kitörése után néhány órával sikerült biztonságba helyezni.

A Dukono-vulkánnál kiránduló turistáknak és hegymászóknak már tavaly december óta tanácsolják, hogy a Malupang Warirang krátert legalább négy kilométeres körzetben kerüljék el, de sok túrázó mégis figyelmen kívül hagyja a közösségi médiában megjelenő felhívásokat és a túraútvonal elején kihelyezett figyelmeztető táblákat.

A Dukono-hegy egyike a több mint 120 aktív indonéziai vulkánnak. Az indonéz szigetvilág az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn, a tektonikus lemezek ütközési zónájában fekszik, ezért gyakori szeizmikus és vulkáni tevékenységnek van kitéve.