2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Zbigniew Ziobro, Lengyelország korábbi igazságügyi minisztere és fõügyésze a Michal Karnowski lengyel újságíró és filmkészítõ Last Warning / Utolsó figyelmeztetés címû dokumentumfilmjének vetítését követõen tartott pódiumbeszélgetésen az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2026. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Titokban távozhatott Magyarországról a körözött lengyel exminiszter

Infostart / MTI

Elhagyta Magyarországot Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter, akit hazájában számos bűncselekménnyel gyanúsítanak. A lengyel politikust, akit az előző magyar kormány politikai menedékjogban részesített, egy amerikai repülőtéren fényképezték le vasárnap – jelentette a lengyel sajtó és annak nyomán a PAP lengyel hírügynökség.

A Republika lengyel televízió vasárnap reggel jelentette, hogy Ziobro már az Egyesült Államokban tartózkodik, és este interjút fog adni a csatornának. Néhány órával később a TVN televízió közzétett egy fényképet, amelyen Ziobro látható a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren, New Jersey államban. A wPolityce hírportál szerint szombaton hagyta el Magyarországot érvényes amerikai vízummal.

A wPolityce úgy értesült, hogy a Magyarországon szintén menedékjogban részesített Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyiminiszter-helyettes ugyancsak az Egyesült Államokba utazott. Nem sokkal később azonban a Gazeta Wyborcza című napilap arról adott hírt, hogy míg Ziobro a feleségével együtt beléphetett az Egyesült Államokba, Romanowski - aki ellen európai elfogatóparancs is érvényben van - nem.

Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő a Fakt című lapnak azt mondta: hivatalosan nincs tudomásuk arról, hogy Ziobro valóban az Egyesült Államokba utazott volna be. A szóvivő felidézte, hogy Ziobro lengyel útlevelét bevonták, így „nem tudni, milyen dokumentumokkal utazhatott, ha ez a hír egyáltalán igaz”.

A TVP World híroldal szerint Waldemar Zurek igazságügy-miniszter később megerősítette, hogy Ziobro „felbukkant egy amerikai repülőtéren”, de szerinte ez nem jelenti azt, hogy el akar szökni a lengyel igazságszolgáltatás elől és az Egyesült Államokban akar elrejtőzni. Hozzátette, hogy Varsó kérni fogja a kiadatását, ha az Egyesült Államokban marad, és már hétfőn megindítják az eljárást, ha valóban Amerikában van.

Ziobro és Romanowski a Lengyelországot 2015 és 2023 között irányító Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette kormány tagja volt. Miután a Fidesszel szövetséges PiS elvesztette a hatalmat 2023 decemberében, Donald Tusk új lengyel kormányfő vizsgálatokat indított az előző kormányzathoz köthető korrupciós ügyekben. Zbigniew Ziobrót egy sor bűncselekménnyel gyanúsítják, köztük bűnszervezet irányításával és a Pegasus kémprogram törvénytelen megvásárlásával.

A varsói kerületi bíróság februárban elrendelte a volt igazságügyi miniszter előzetes letartóztatását, majd másnap lengyelországi körözés indult ellene. Ha bűnösnek találják, akár 25 éves börtönbüntetést is kaphat.

Ziobro tagadja az ellene felhozott vádakat, és azt állítja, Tusk „politikai bosszúhadjáratának” áldozata.

Tavaly októberben ugyan a parlament megszavazta mentelmi jogának felfüggesztését, addigra a volt miniszter már Magyarországra távozott, ahol személyesen találkozott Orbán Viktorral, majd politikai menedékjogot kapott decemberben.

Krzysztof Gawkowski miniszterelnök-helyettes, digitális ügyekért felelős miniszter hazatérésre szólította fel az X-en a volt minisztert, az ő egykori szavait idézve, miszerint „az ártatlanoknak nincs mitől félniük”.

A kormányzó Polgári Koalíció (KO) párt parlamenti képviselője, Krzysztof Brejza gyávának nevezte Ziobrót és Romanowskit, akik abban a pillanatban menekültek el Magyarországról, amikor az megszűnt biztonságos búvóhely lenni. „A felelősségre vonástól félve rejtőzködnek, mint a patkányok a világ különböző részeiben” – írta ugyancsak az X-en.

A KO szóvivője, Dorota Loboda emlékeztetett Ziobro jogi kötelezettségeire: "kötelessége Lengyelországban tartózkodni, mert a parlament tagja. Senki sem jogosította fel arra, hogy távol maradjon a bizottsági munkától vagy a szavazásoktól".

A maranellói csapat a második helyen áll a konstruktőrök vb-pontversenyében, de a Miami Nagydíj alapján csökkent az esélyük a világbajnoki címekre. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, a Ferrari a szezon elejéhez képest nem tudott akkorát előrelépni, mint a McLaren vagy a Red Bull, és a pilóták körüli folyamatos pletykák is nehezítik a jövő tervezését.
Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi.
 

Az Orbán-kormány hivatalos leváltása után a Patrióták pártcsaládban helyet foglaló fideszes képviselőknek még három évig szól mandátumuk az Európai Parlamentben. Ugyan az intézmény és annak altestületei közel sem hordoznak akkora erőt az uniós döntéshozásban mint a Bizottság vagy a tagállamok, a kereskedelmi kapcsolatok terén jól látható, hogy egy bizonyos töréspontig újabb és újabb aggályok-vizsgálatok behozásával késleltethetik az alkukat. Ezen a fronton a nemzeti és pártpolitikai érdekektől egészen a morális megkérdőjelezhetőségig vannak tényezők, ezért a Bizottság eddigi munkájáról és arról, hogy a leköszönő kormány mi tehetett volna a helyzet javításáért, Győri Enikőt, a Fidesz kereskedelmi ügyekért felelős EP-képviselőjét kérdeztük.

Hétfőn sokfelé kell záporra, zivatarra készülni, majd kedden megérkezik a lehűlést hozó hidegfront is. Csütörtöktől lassú melegedés kezdődik.

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

2026. május 10. 15:40
46 embert vittek el a rendőrök betiltott tüntetésről Párizsban
2026. május 10. 15:04
Nem is sejtették, milyen veszedelmes dologra bukkantak az üdülőszigetnél
