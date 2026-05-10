A körözött volt lengyel miniszter megerősítette, már nincs Magyarországon

Az előző lengyel kormány által létrehozott Igazságosság Alap ügyében összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsított politikus az élő adásban sugárzott interjúban elmondta: szombaton érkezett meg az Egyesült Államokba.

Ziobro aláhúzta: függetlennek tartja az amerikai bíróságokat, és kész eléjük állni, amennyiben a varsói kormány a kiadatását kezdeményezi az amerikai hatóságoknál. A Lengyelországban ellene emelt vádakat a politikus koholtnak és politikai jellegűnek nevezte.

Közölte: az a szándéka, hogy az Egyesült Államokban marad, „és élvezi az amerikai szabadságot”.

Zbigniew Ziobro tavaly ősszel utazott Magyarországra, ahol decemberben menedékjogot kapott. Közölte: az amerikai utazásra az ő számára kiadott, a menedékjoggal együtt járó okmányt használta.

Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész vasárnap délután az X-en bejelentette: amerikai és magyar partnerekhez fordul azzal a kérdéssel, „mely jogi alap tette lehetővé, hogy Zbigniew Ziobro érvényes okmányok híján elhagyja Magyarország területét és beutazzon az Egyesült Államokba”.

Zurek vasárnap délelőtt a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban bejelentette: amennyiben Ziobro valóban az Egyesült Államokban tartózkodik, Varsó hétfőn kérni fogja a kiadatását.

Ziobro lengyelországi körözését februárban rendelték el. A lengyel ügyészség még ugyanabban a hónapban az európai elfogatóparancs kiadását is kezdeményezte az illetékes varsói bíróságnál, az ügyben azonban eddig még nem született döntés.