2026. május 10. vasárnap
Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter az isztambuli egyezmény tervezett felmondásáról tartott varsói sajtóértekezleten 2020. július 25-én. A minisztérium szorgalmazza az Európa Tanács isztambuli egyezményének Lengyelország részérõl történõ felmondását, mert álláspontja szerint az a nõk védelmének ürügyén keresztényellenes, emellett a lengyel alkotmánynak ellentmondó elõírásokat tartalmaz.
Nyitókép: MTI/PAP/Rafal Guz

A körözött volt lengyel miniszter megerősítette, már nincs Magyarországon

Megerősítette a lengyel hatóságok által körözött Zbigniew Ziobro ellenzéki politikus, volt igazságügyi miniszter a TV Republika lengyel konzervatív hírtelevíziónak vasárnap este adott interjúban, hogy elutazott Magyarországról az Egyesült Államokba.

Az előző lengyel kormány által létrehozott Igazságosság Alap ügyében összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsított politikus az élő adásban sugárzott interjúban elmondta: szombaton érkezett meg az Egyesült Államokba.

Ziobro aláhúzta: függetlennek tartja az amerikai bíróságokat, és kész eléjük állni, amennyiben a varsói kormány a kiadatását kezdeményezi az amerikai hatóságoknál. A Lengyelországban ellene emelt vádakat a politikus koholtnak és politikai jellegűnek nevezte.

Közölte: az a szándéka, hogy az Egyesült Államokban marad, „és élvezi az amerikai szabadságot”.

Zbigniew Ziobro tavaly ősszel utazott Magyarországra, ahol decemberben menedékjogot kapott. Közölte: az amerikai utazásra az ő számára kiadott, a menedékjoggal együtt járó okmányt használta.

Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész vasárnap délután az X-en bejelentette: amerikai és magyar partnerekhez fordul azzal a kérdéssel, „mely jogi alap tette lehetővé, hogy Zbigniew Ziobro érvényes okmányok híján elhagyja Magyarország területét és beutazzon az Egyesült Államokba”.

Zurek vasárnap délelőtt a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban bejelentette: amennyiben Ziobro valóban az Egyesült Államokban tartózkodik, Varsó hétfőn kérni fogja a kiadatását.

Ziobro lengyelországi körözését februárban rendelték el. A lengyel ügyészség még ugyanabban a hónapban az európai elfogatóparancs kiadását is kezdeményezte az illetékes varsói bíróságnál, az ügyben azonban eddig még nem született döntés.

Orbán Viktor: „az újaknak egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük"

