2026. május 10. vasárnap
A holland zászló alatt hajózó óceánjáró, az MV Hondius a Zöld-foki-szigeteken fekvõ Praia partjainál 2026. május 6-án. A Dél-afrikai Köztársaság fertõzõ betegségek intézete közölte, hogy azonosították a hantavírus ritka, emberrõl emberre terjedését lehetõvé tévõ andoki vírustörzset a Hondius óceánjáró két fertõzött utasán. Az óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötõjébõl, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig a hétvégén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa - egy holland házaspár és egy német állampolgár  elhunyt.
Kikötött Tenerifén a halálos vírus által sújtott óceánjáró

A halálos kimenetelű hantavírus által sújtott, Hondius nevű óceánjáró vasárnap kora reggel megérkezett a spanyolországi Tenerife szigetére – derült ki az RTVE spanyol közszolgálati csatorna élő közvetítéséből.

A spanyol hatóságok közlése szerint az orvosi személyzet először a Granadilla kikötőben megvizsgálja a hajón tartózkodókat, hogy vannak-e akut tüneteik. Ha nem találnak ilyet, az utasok – legfeljebb ötfős csoportokban – partraszállnak.

Mónica García spanyol egészségügyi miniszter elmondta, hogy az utasoknak maszkot kell viselniük, és csak könnyű kézipoggyászt vihetnek magukkal. Ezt követően szigorú biztonsági óvintézkedések mellett busszal szállítják őket a közeli repülőtérre, ahol felszállnak a hazájuk által biztosított repülőgépekre.

A WHO szerint a visszatérő járatokat vasárnapra és hétfőre tervezik.

A hazaszállított utasok várhatóan karanténba kerülnek érkezésük után, mivel a vírus hosszú lappangási ideje miatt csak hetek múlva adható ki a veszélymentességi igazolás.

A Hondius fedélzetén 23 ország utasa és legénysége tartózkodik. A járvány kitörése után három utas halt meg. A WHO közlése szerint jelenleg nincsenek tüneteket mutató utasok a hajón.

A partraszállás befejezése után a holland lobogó alatt közlekedő Hondius várhatóan továbbutazik Hollandiába, ahol fertőtlenítik.

A WHO közölte, hogy hat megerősített és két hantavírusgyanús eset volt, egy idős holland házaspár és egy német nő elhunyt.

A vírus dél-amerikai, Andok-változatának kitörése az utasszállító hajón globális aggodalmat váltott ki, mivel a koronavírus-járvány emléke még friss. A Hondius április elsején indult útjára Argentínából, a Zöld-foki-szigeteken horgonyzott le, majd szerdán este továbbhaladt a Kanári-szigetek felé. Mivel a hajó megállásai során több mint 30 utas és a legénység egyes tagjai partraszálltak, a hatóságok világszerte keresik a potenciális gyanús eseteket.

A hantavírust általában rágcsálók terjesztik, de szoros kontaktus révén emberről emberre is terjedhet.

Hatalmas tömeg előtt ért véget a Kossuth téren Magyar Péter első miniszterelnöki napja, a hivatalba lépő kormányfő kemény szavakkal kelt ki Sulyok Tamás államfői működése ellen, Forsthoffer Ágnes házelnökként az övétől eltérő fellépéssel kezdte meg házelnöki munkáját. Megalakultak a parlamenti frakciók is, a kormány viszont most még nem lépett hivatalba, így érdekes helyzet állt elő, aminek egy pikáns magánéleti szála is van.
 

Vasárnap két településen tartanak időközi önkormányzati választást: a Baranya vármegyei Felsőszentmártonban polgármestert és képviselő-testületet, míg Esztergomban önkormányzati képviselőt választanak a helyiek. A szavazókörök reggel hat és este hét óra között tartanak nyitva – írta meg a MTI.

A Pénzcentrum számára kiemelten fontos, hogy ne csak beszéljen az olvasóihoz, hanem valóban meg is értse őket.

The BBC's Sarah Rainsford reports from Tenerife where the MV Hondius has arrived, after a deadly hantavirus outbreak.

