Hantavírus ellen jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű ügynökség keddi tájékoztatásában mindenekelőtt emlékeztetett: az eddig rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) nagyon alacsonynak minősíti a fertőzés kockázatát az európai általános népesség körében.

A jelenlegi vírusfertőzések során azonosított hantavírus andoki vírustörzse az egyetlen, amelyik emberről emberre terjed.

A fertőzés átadása azonban általában szoros, hosszabb távú kapcsolatot igényel – emelték ki.

Az EMA aktívan figyeli a Hondius óceánjáróhoz kapcsolódó hantavírusjárványt, együttműködve más uniós szervezetekkel. Vészhelyzeti Munkacsoportján (ETF) keresztül készen áll arra, hogy támogassa a hantavírusok elleni vakcinák és terápiák fejlesztését – tájékoztattak.