ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.69
usd:
304.88
bux:
132484.92
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ellátmányt rakodnak a Hondius holland óceánjáró fedélzetére a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife Granadilla de Abona városának teherkikötõjében 2026. május 11-én. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus-tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket az elõzõ napon evakuáltak a Tenerifénél kikötött Hondius óceánjáróról. Május elején három utas  egy holland házaspár és egy német állampolgár  elhunyt az Atlanti-óceánon közlekedõ kirándulóhajón, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hantavírus-fertõzésben.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Ramon De La Rocha

Hantavírus ellen jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nem áll rendelkezésre jelenleg engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen – erősítette meg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) közleményében.

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű ügynökség keddi tájékoztatásában mindenekelőtt emlékeztetett: az eddig rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) nagyon alacsonynak minősíti a fertőzés kockázatát az európai általános népesség körében.

A jelenlegi vírusfertőzések során azonosított hantavírus andoki vírustörzse az egyetlen, amelyik emberről emberre terjed.

A fertőzés átadása azonban általában szoros, hosszabb távú kapcsolatot igényel – emelték ki.

Az EMA aktívan figyeli a Hondius óceánjáróhoz kapcsolódó hantavírusjárványt, együttműködve más uniós szervezetekkel. Vészhelyzeti Munkacsoportján (ETF) keresztül készen áll arra, hogy támogassa a hantavírusok elleni vakcinák és terápiák fejlesztését – tájékoztattak.

Granadilla de Abona, 2026. május 11. Ellátmányt rakodnak a Hondius holland óceánjáró fedélzetére a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife Granadilla de Abona városának teherkikötõjében 2026. május 11-én. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus-tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket az elõzõ napon evakuáltak a Tenerifénél kikötött Hondius óceánjáróról. Május elején három utas  egy holland házaspár és egy német állampolgár  elhunyt az Atlanti-óceánon közlekedõ kirándulóhajón, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hantavírus-fertõzésben. MTI/EPA/EFE/Ramon De La Rocha
Ellátmányt rakodnak a Hondius holland óceánjáró fedélzetére a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife Granadilla de Abona városának teherkikötõjében 2026. május 11-én. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus-tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket az elõzõ napon evakuáltak a Tenerifénél kikötött Hondius óceánjáróról. Május elején három utas – egy holland házaspár és egy német állampolgár – elhunyt az Atlanti-óceánon közlekedõ kirándulóhajón, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hantavírus-fertõzésben. MTI/EPA/EFE/Ramon De La Rocha

Kezdőlap    Külföld    Hantavírus ellen jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina

vakcina

európai gyógyszerügynökség

hantavírus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén
Magyar Péter is beszédet mondott miniszterei eskütételei alkalmával a választások óta második parlamenti ülésen. Négy minisztérium kiemelkedik majd a kormányból, vétójoggal. Beszéde közben a kormányfő többször kiszólt a fideszes képviselők felé.
 

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt az új miniszterek keddi meghallgatása

„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

Magyar Péter: „legalább hét távozó miniszter hozott döntéseket a tudtom nélkül”

Gulyás Gergely reagált a távozó „régi” miniszterek kötelezettségvállalásai ügyében

miniszteri meghallgatások
Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

 

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Budapest-törvény, okosfalu-program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt

Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt

Szombaton katonai parádéval ünnepelték Moszkvában a náci Németország felett aratott második világháborús győzelmet, az idei felvonulás azonban más volt, mint az elmúlt években: az orosz hadsereg jóval visszafogottabb bemutatóval jelentkezett, így tankok és rakétaindító rendszerek ezúttal nem dübörögtek a Vörös téren. Az ünnepi alkalomból Vlagyimir Putyin háromnapos tűzszünetet hirdetett az orosz-ukrán háborúban, bár ez csupán a nagyobb horderejű csapások elmaradását jelentette, a fronton változatlanul folytatódtak a harcok. Volodimir Zelenszkij közlése szerint ez idő alatt mindenesetre az ukrán erők szintén tartózkodtak a mélységi támadásoktól. Az orosz elnök mindeközben megpendítette, hogy közel lehet a háború vége, sőt, a vele jó kapcsolatot ápoló Gerhard Schröder volt német kancellár nevét is bedobta, mint aki európai részről tárgyalhatna a háborús rendezésről. De mit olvashatunk ki azokból az egyre kétségbeejtőbb számokból, amelyek napvilágot láttak az orosz gazdaság állapotáról? És elképzelhető, hogy egy orosz oknyomozó portál értesüléseinek megfelelően Putyin tényleg egy áruló által kifundált merénylettől retteg a Kreml falain belül? A Global Insight legutóbbi adásában sok más mellett erről is beszélgettünk Bendarzsevszkij Antonnal, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával, a posztszovjet térség szakértőjével.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Lássuk, ismersz-e minden piros-fehér-kék zászlót!

Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Lássuk, ismersz-e minden piros-fehér-kék zászlót!

Te könnyedén felismered a zászlókat, a nagyon hasonlókat is meg tudod egymástól különböztetni? A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy jó a zászlók felismerésében!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Streeting ally becomes fourth Labour minister to resign and call for Starmer to stand down

Streeting ally becomes fourth Labour minister to resign and call for Starmer to stand down

Zubir Ahmed follows Jess Phillips and two other ministers in quitting government. Meanwhile more than 100 Labour MPs are understood to have signed a statement backing the PM.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 18:14
Irán fenyeget: újabb támadás esetén 90 százalékos urán dúsításába foghatnak
2026. május 12. 16:57
Ukrajna mesterséges intelligencia alkalmazására készül a háborúban
×
×