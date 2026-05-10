ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A holland zászló alatt hajózó óceánjáró, az MV Hondius a Zöld-foki-szigetek partjainál 2026. május 4-én. Az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO közlése szerint hét megbetegedésbõl kettõ esetben már igazolták a hantavírus-fertõzést. A betegek közül egy holland házaspár és egy német állampolgár meghalt, egy kritikus állapotú brit állampolgárt a hajóról egy dél-afrikai kórházba szállítottak, három további embernek pedig enyhébb tünetei vannak.
Nyitókép: MTI/AP/Qasem Elhato

Feszültség és vita kíséri a „vírusos” Hondius óceánjáró evakuálását

Infostart / MTI

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén – jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel.

Mónica García elmondta: az egészségügyi szakemberek már felszálltak a fedélzetre, hogy elvégezzék az utasok és a személyzet járványügyi vizsgálatát. Az érintettek továbbra is mind tünetmentesek.

Tájékoztatása szerint elsőként a 14 spanyol állampolgár hagyhatja majd el a hajót, az őket Madridba szállító repülőgép már indulása készen áll a repülőtéren.

A második csoportban holland, német, belga és görög állampolgárok lesznek, köztük az utasok mellett a legénység néhány tagja is, akiket Hollandiába visznek.

Kérdésre válaszolva a spanyol egészségügyi miniszter elmondta: az evakuálási folyamat hétfő délután fejeződhet be, ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az, az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza.

Az evakuálás időtartama miatt szombat este konfliktus alakult ki a spanyol központi kormány és a Kanári-szigetek autonóm kormánya között.

Fernando Clavijo tartományi elnök bejelentette: nem engedélyezi, hogy a Hondius lehorgonyozzon Granadilla de Abona teherkikötőjében, miután kiderült, hogy az utasok elszállítása nem fejeződik be vasárnap.

A regionális vezető tiltakozásának adott hangot amiatt, mert a spanyol kormány nem fogadta el javaslatát, hogy azokat az utasokat, akikért nem érkezik vasárnap repülőgép, szállítsák el még aznap el más járatokon a szigetről.

A spanyol Kereskedelmi Tengerészet Főigazgatósága azonban kiadta az engedélyt, amely alapján az óceánjáró reggel hat órakor (helyi idő szerint ötkor) lehorgonyozhatott a kikötő területén.

A korábban ismertetett tervek szerint az utasokat és a legénység egy részét ötfős csoportokban, motoros gumicsónakokkal viszik a partra, onnan pedig a hadsereg autóbuszaival jutnak el a mintegy 10 perce található repülőtérre, egyenesen a várakozó repülőgéphez.

„Az Egészségügyi világszervezet (WHO) kérésének elfogadása és a biztonságos kikötő felajánlása erkölcsi és jogi kötelezettség polgáraink, Európa és a nemzetközi jog iránt” – fogalmazott az X közösségi oldalon Pedro Sánchez miniszterelnök, aki még szombaton fogadta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz főtitkárt.

A kormányfő hangsúlyozta: Spanyolország mindig kiáll azok mellett, akiknek segítségre van szükségük.

A WHO főtitkára a spanyol kormány több illetékes miniszterével együtt a kikötőben felállított műveleti központból követi az evakuálást, amelyet az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében végeznek el.

A miniszterek az elmúlt napokban sajtótájékoztatókon többször is hangsúlyozták: a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett hajtják végre az evakuálást, a hajón utazók nem kerülnek kapcsolatba a szigetek civil lakosságával, az óceánjáró pedig az utasok távozása után elhagyja a kikötőt és folytatja útján Hollandia felé, ahol fertőtlenítik.

Kezdőlap    Külföld    Feszültség és vita kíséri a „vírusos” Hondius óceánjáró evakuálását

who

egészségügy

evakuálás

tenerife

óceánjáró

hantavírus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem mindegy, miként alakítjuk ki kertjeinket – A tökéletesre nyírt gyep nagy bajt okoz a klímavédelem terén

Nem mindegy, miként alakítjuk ki kertjeinket – A tökéletesre nyírt gyep nagy bajt okoz a klímavédelem terén

A klímavédelem nemcsak a városvezetők vagy a természetvédők feladata, hanem minden egyes kerttulajdonosé is. A magántulajdonú zöldterületek, előkertek és udvarok a szuburbán települések zöldfelületeinek akár 80%-át is kiteszik, így kulcsszerepet játszanak a helyi mikroklíma szabályozásában és a biodiverzitás megőrzésében. Kutatásunk 604 – a magyarországi mellett romániai és szlovákiai – háztulajdonos megkérdezésével feltárta, hogy a kertgondozási szokásokat leginkább a társadalmi státusz, az ökológiai tudatosság és a közösségi normák alakítják. Míg a régi lakosok inkább a hasznosságot és ökológiai funkciókat részesítik előnyben, addig a 2000-es években betelepülők a kényelmet és esztétikumot helyezik előtérbe. Az önkormányzatok és a közösségek együttműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy a magánkertek ne csak díszítsenek, hanem aktívan hozzájáruljanak a fenntartható, élhető és klímaadaptív jövő kialakításához.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Személyesen közölte Jamie Oliver a magyarokkal a rendkívüli hírt: a budapesti étttermeket érinti a lépés

Személyesen közölte Jamie Oliver a magyarokkal a rendkívüli hírt: a budapesti étttermeket érinti a lépés

Jamie Oliver különleges bejelentéssel lepte meg magyar rajongóit a hivatalos TikTok-oldalán közzétett rövid videóban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Spain starts evacuating virus-hit cruise ship in Tenerife

Spain starts evacuating virus-hit cruise ship in Tenerife

Spanish passengers are the first leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 10. 10:51
Washingtonban jár a Közel-Kelet egyik kulcsfigurája
2026. május 10. 09:45
Horror a kifutópályán: halálos ütközés után kigyulladt a hajtómű – videó
×
×