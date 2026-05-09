2026. május 9. szombat Gergely
Ukrajna és az Európai Unió zászlói az EU központjában.
Nyitókép: Pixabay

A hollandok ismét az orosz vagyon felé kacsintgatnak

Infostart

Eközben mindenfelé lobbizik az Európai Bizottság, hogy pénzt szerezzen Ukrajna támogatására.

Hollandia újraindítaná az akár 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról szóló tárgyalásokat. Cél, hogy tovább segíthessék Ukrajna önvédelmét – fogalmaz a Politico cikke.

A holland pénzügyminiszter, Eelco Heinen egy zártkörű megbeszélésen gyűjtött legutóbb támogatást. A cikkben emlékeztetnek, hogy 2025 végén jogi, üzleti és politikai vitákba fulladt a terv. A belga miniszterelnök Bart De Wever aggálya ugyanis az volt, hogy országának kellene milliárdokat visszafizetnie, amennyiben Moszkva megpróbálná visszakérni a pénzt. 185 milliárd eurónyi orosz eszköz ugyanis a brüsszeli Euroclear kezelésében van.

Az EU-nak muszáj tovább finanszíroznia Ukrajnát, ha nem akarja Putyint győztesként látni

– fogalmaznak a cikkben.

Bulgária, Franciaország, Málta és Olaszország is ellenvetésekkel élt az Európai Bizottság javaslatával szemben, az Európai Központi Bank pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a befagyasztott vagyon felhasználása elriaszthat más kormányokat az eurózónán belüli üzleteléstől. Észtország, Lettország, Litvánia és Finnország támogatja az eszközök felhasználását. A többi ország kivár – írják a Politico cikkében.

Emlékeztetnek, hogy egyelőre még nem küldött az EU pénzt a decemberben elfogadott 90 milliárd eurós hitelből. Az idei évre szánt 45 milliárd eurós részlet első darabjának kiutalása júniusban lesz esedékes. A hitel egyébként is csak az ukrán költségvetési hiány kétharmadát fedezi 2027-ig. A bizottság mindeközben Kanadánál, az Egyesült Királyságnál, az USA-nál és Japánnál lobbizik, hogy ők pótolják ki a maradékot.

oroszország

ukrajna

hollandia

vagyon

Öldökléssel válaszoltak az oroszok Volodimir Zelenszkij tűzszüneti ajánlatára
A légicsapások kapcsán Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en úgy nyilatkozott: Oroszország megsértette az Ukrajna által május 6. nulla órától kezdeményezett tűzszünetet. „Az Oroszországi Föderáció május 9-i álszent tűzszüneti felhívásainak semmi közük a diplomáciához. Putyin csak a katonai parádékkal törődik, nem pedig az emberek életével” – fogalmazott a külügyi tárca vezetője.
Nem kímélte az orosz hadsereg Ukrajnát a győzelem napot megelőző feszültségek közepette
Az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétával, valamint 164 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek, Poltava megyében egy gázellátó létesítményt ért találatban az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, és több mint 30-an megsebesültek - jelentették katonai és helyhatósági források.
