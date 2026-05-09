A hollandok ismét az orosz vagyon felé kacsintgatnak

Hollandia újraindítaná az akár 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról szóló tárgyalásokat. Cél, hogy tovább segíthessék Ukrajna önvédelmét – fogalmaz a Politico cikke.

A holland pénzügyminiszter, Eelco Heinen egy zártkörű megbeszélésen gyűjtött legutóbb támogatást. A cikkben emlékeztetnek, hogy 2025 végén jogi, üzleti és politikai vitákba fulladt a terv. A belga miniszterelnök Bart De Wever aggálya ugyanis az volt, hogy országának kellene milliárdokat visszafizetnie, amennyiben Moszkva megpróbálná visszakérni a pénzt. 185 milliárd eurónyi orosz eszköz ugyanis a brüsszeli Euroclear kezelésében van.

Az EU-nak muszáj tovább finanszíroznia Ukrajnát, ha nem akarja Putyint győztesként látni

– fogalmaznak a cikkben.

Bulgária, Franciaország, Málta és Olaszország is ellenvetésekkel élt az Európai Bizottság javaslatával szemben, az Európai Központi Bank pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a befagyasztott vagyon felhasználása elriaszthat más kormányokat az eurózónán belüli üzleteléstől. Észtország, Lettország, Litvánia és Finnország támogatja az eszközök felhasználását. A többi ország kivár – írják a Politico cikkében.

Emlékeztetnek, hogy egyelőre még nem küldött az EU pénzt a decemberben elfogadott 90 milliárd eurós hitelből. Az idei évre szánt 45 milliárd eurós részlet első darabjának kiutalása júniusban lesz esedékes. A hitel egyébként is csak az ukrán költségvetési hiány kétharmadát fedezi 2027-ig. A bizottság mindeközben Kanadánál, az Egyesült Királyságnál, az USA-nál és Japánnál lobbizik, hogy ők pótolják ki a maradékot.