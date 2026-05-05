Infostart.hu
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Montenegró és az Európai Unió zászlajai lengnek a szélben.
Nyitókép: Rarrarorro/Getty Images

Ez az ország lehet az Európai Unió 28. tagállama, már a csatlakozás évét is belengették

Infostart

A nyugat-balkáni térség két állama is komoly előrelépéseket tett az európai integráció útján, de még mindkét érintett ország előtt nagy kihívások vannak.

Az Európai Parlament külügyi bizottsága kedden elfogadott jelentéseiben megerősítette, hogy a nyugat-balkáni bővítés kulcsszereplői, Montenegró és Albánia komoly előrelépést értek el az utóbbi időben az európai integrációban, ugyanakkor még mindkét ország előtt jelentős politikai és jogállamisági kihívások állnak – írja a hvg.hu.

A Montenegróról szóló jelentést nagy többséggel fogadták el az Európai Parlamentben, és az illetékesek üdvözölték a kért EU-reformokkal kapcsolatos fejleményeket.

Montenegró 2026 végéig lezárná a csatlakozási tárgyalásokat, majd ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2028-ban válhat az Európai Unió 28. tagállamává.

A jelentésben kiemelték: Montenegró európai irányultsága és az állami függetlenség melletti elkötelezettsége kulcsfontosságú politikai feltétele a csatlakozásnak. A képviselők arra szólították fel a politikai szereplőket, hogy tegyék félre a belpolitikai vitákat, és tartsák fenn a reformok lendületét.

Brüsszelben ugyanakkor aggódnak a növekvő külföldi befolyás miatt. A dokumentumból egyebek mellett kiderül az is, hogy

Kína, Oroszország és Szerbia dezinformációs kampányokkal és hibrid fenyegetésekkel veszélyezteti Montenegró demokratikus intézményeit és EU-párti orientációját,

ezért a jelentéstevők szerint kulcsfontosságú lesz a következő időszakban ezeknek a veszélyeknek, illetve akadályoztatásoknak az elhárítása.

A másik nyugat-balkáni, EU-hoz csatlakozni szándékozó ország, Albánia esetében a képviselők ugyancsak elismerően nyilatkoztak az integráció terén tett erőfeszítésekről. Tirana célja, hogy 2027 végéig lezárja a csatlakozási tárgyalásokat. Az EP szerint ez reális lehet, de céldátumként még nem lehet róla beszélni.

Kérdés, hogy a reformok hogyan haladnak előre. A legérzékenyebb területek a következők:

  • a politikai polarizáció,
  • a jogállamiság megerősítése,
  • a korrupció elleni küzdelem.

A jelentés szerint az albán igazságszolgáltatás továbbra is politikai nyomás alatt áll, és további előrelépésre van szükség a magas szintű korrupciós ügyek kivizsgálásában. Továbbá az EU a szervezett bűnözés, a pénzmosás és a kábítószer-kereskedelem elleni fellépést is kulcsfontosságúnak tartja.

Külön figyelmet kapott a média szabadsága és a közigazgatási reform kérdése is, valamint a társadalmi dimenzió: a képviselők szerint az albán EU-csatlakozás sikeréhez erős szociális rendszerre és munkavállalói jogokra is szükség van.

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Gondterhes geopolitikai helyzetben is jól tartja magát a forint

Gondterhes geopolitikai helyzetben is jól tartja magát a forint

Továbbra is vezető tényezőnek számít a nemzetközi devizapiacokon a Hormuzi-szoros blokádja és az iráni háborús feszültségekkel kapcsolatos fejlemények jelentőst hatást gyakorolnak a piacok hangulatára, azonban a forint még ebben a környezetben is jól tartja magát. A reggeli 365 körüli euróval szembeni stagnáláshoz képest a magyar forint fokozatos erősödésben van és mostanra 3 egységet is javított, miközben a dollárral szemben 310 alá is benézett a kurzus. A tendencia különösen meglepő ha figyelembe vesszük, hogy Magyarország leendő miniszterelnöke, Magyar Péter a reggeli órákban arról beszélt, hogy még a leköszönő kormány belső mérései szerint is 6,8 százalékos államháztartási hiány várható év végére, a hivatalos 3,9 százalékos várakozás helyett.

A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek elérése gyakorlatilag lehetetlenné vált, a szurkolók és a szakértők pedig egyaránt széthullott klubról beszélnek a Chelsea-nél.

The US defence secretary says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

2026. május 5. 14:16
Hazaárulásért elítéltek két orosz fizikust Novoszibirszkben
2026. május 5. 13:34
Megbukott a bizalmi szavazáson a román kormány
