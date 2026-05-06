2026. május 6. szerda
Az ukrán fegyveres erõk 65. önálló gépesített dandárja sajtószolgálatának képén katonák útnak indítanak egy FPV drónt (First Person View) a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen tartott gyakorlatozáson az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2026. április 11-én.
Nyitókép: Andrij Andrijenko

Öldökléssel válaszoltak az oroszok Volodimir Zelenszkij tűzszüneti ajánlatára

Infostart / MTI

A légicsapások kapcsán Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en úgy nyilatkozott: Oroszország megsértette az Ukrajna által május 6. nulla órától kezdeményezett tűzszünetet. „Az Oroszországi Föderáció május 9-i álszent tűzszüneti felhívásainak semmi közük a diplomáciához. Putyin csak a katonai parádékkal törődik, nem pedig az emberek életével" – fogalmazott a külügyi tárca vezetője.

Az orosz hadsereg két ballisztikus és egy irányított légirakétával, valamint 108 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, az ukrán légvédelem a drónok zömét elfogta ugyan, azonban a csapásoknak legalább két halálos áldozatuk és több sebesültjük is van, valamint lakóházak és polgári infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak – jelentették ukrán katonai és helyhatósági források.

Az ukrán légvédelem az ország északi és keleti régióiban 89 drónt hatástalanított, azonban 8 helyszínen mindhárom rakéta és 9 drón célba talált, egy esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé Telegram-csatornáján a légierő parancsnoksága. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Május 6-ára virradóra az orosz hadsereg légicsapásokat mért Harkivra, Zaporizzsjára, valamint Krivij Rihre, a csapásokban legalább egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek – tette közzé az érintett régiók katonai kormányzóinak és szakszolgálatainak hivatalos információi alapján az Unian hírügynökség.

Ihor Terehov, Harkiv polgármestere arról számolt be, hogy Novobavarszkij kerületben egy drón egy családi házba csapódott, minek következtében tűz ütött ki. Egy ember megsebesült, és hét ház is megrongálódott. A Sevcsenkivszkij kerületet is légicsapás érte – fűzte hozzá.

Az ukrán hírügynökség Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye katonai kormányzójának Telegram-bejegyzését idézve azt jelentette, hogy a régióban egy infrastrukturális ipari létesítményt is légitámadás ért. Arról is beszámolt, hogy 43-ra nőtt a keddi orosz támadás sebesültjeinek száma, közülük 18-an szorulnak kórházi kezelésre, négyük állapota súlyos.

A reggeli órákban az északkelet-ukrajnai Szumi közelében dróncsapás ért egy személygépkocsit, a sofőr megsebesült, utasa a helyszínen életét vesztette - tette közzé Oleh Hrihorov Szumi megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A légicsapások kapcsán Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en úgy nyilatkozott: Oroszország megsértette az Ukrajna által május 6. nulla órától kezdeményezett tűzszünetet. „Az Oroszországi Föderáció május 9-i álszent tűzszüneti felhívásainak semmi közük a diplomáciához. Putyin csak a katonai parádékkal törődik, nem pedig az emberek életével” – fogalmazott a külügyi tárca vezetője.

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Magyar Péter és a Tisza Párt első lépései döntően jók voltak a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője szerint. Fodor Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy bizonyos cselekedetek és lépések azonban erősen kritizálhatók vagy nem elfogadhatók.
 

Pozitív fejlemények érkeztek Iránból, raliznak a tőzsdék

Az iráni helyzet továbbra is jelentősen meghatározza a hangulatot a nemzetközi piacokon, a tegnapi amerikai csúcsdöntést követően ma reggel Ázsiában széles körű emelkedést lehetett látni, miután Donald Trump bejelentette, hogy egy időre felfüggesztik a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók kíséretét, miután érdemi előrelépés történt az Iránnal való tárgyalásokban. Eközben Irán egy 30 pontos béketervet terjesztett elő, miután megkapták a korábbi béketervre adott amerikai választ. A deeszkalációra utaló jelek miatt jelentősen csökkent az olajár, a tőzsdéken pedig pozitív hangulat látható, Európában jelentős emelkedésben vannak a vezető indexek.

Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket

A hamarosan felálló, Magyar Péter vezette új kormány jelentős jóléti intézkedéseket ígér.

