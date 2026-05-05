2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Nyitókép: Unsplash

Nem kímélte az orosz hadsereg Ukrajnát a győzelem napot megelőző feszültségek közepette

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétával, valamint 164 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek, Poltava megyében egy gázellátó létesítményt ért találatban az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, és több mint 30-an megsebesültek - jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem egy rakétát és 149 drónt hatástalanított az ország északi, déli, középső és keleti régióiban, azonban 14 helyszínen 8 ballisztikus rakéta és 14 drón célba talált - tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. A jelentés szerint két ballisztikus rakéta nem talált célba.

Május 5-ére virradó éjjel az orosz hadsereg tömeges rakéta- és dróntámadást indított Poltava megye ellen, a csapásokban az előzetes adatok szerint négy ember meghalt, 31-en pedig megsebesültek - tette közzé Vitalij Gyakivnics katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Unian hírügynökség. A Poltavai járásban két helyszínről jelentettek közvetlen találatokat, valamint roncsok becsapódását - fűzte hozzá a megye vezetője. A támadás következtében egy ipari üzem és a vasúti infrastruktúra is megrongálódott, valamint közel 3500 fogyasztó maradt gázellátás nélkül.

Ihor Klimenko belügyminiszter tájékoztatása szerint Oroszország kettős csapást hajtott végre: előbb egy gázkitermelő létesítményt támadott meg, majd amikor a katasztrófavédelmi szolgálat alakulatai a helyszínre érkeztek és megkezdték a kiterjedt tűz oltását, az ellenség egy újabb rakétát vetett be. A becsapódás következtében két katasztrófavédő a helyszínen meghalt, huszonhárman pedig megsebesültek, hármójukat életveszélyes állapotban szállították kórházba. A légicsapások következtében a létesítmény két civil dolgozója is meghalt, nyolcan pedig megsebesültek - jelentette az Unian.

Oroszország ismét támadást indított az Ukrzaliznicja állami vasúttársaság létesítményei ellen Harkiv, illetve a Poltavai és Dnyipropetrovszk megyékben - tette közzé Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításáért felelős miniszterelnök-helyettese a Telegramon. A beszámoló szerint több helyszínen károkat regisztráltak, de az óvintézkedéseknek hála, senki sem sebesült meg.

Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt hétfőn az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással.
 

Holnap éjféltől 24 órás tűzszünetet jelentett be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a győzelem napjára hivatkozva - az időzítés azért furcsa, mert Oroszország ezt május 9-én, nem pedig május 6-án ünnepli. Közben az orosz haderő mélységi csapásokat hajtott végre Ukrajna ellen - Harkiv, Cserkaszi és Kijev és támadás alá került. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

